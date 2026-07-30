Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, на заседании в Гагаринском районном суде в Москве

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, на заседании в Гагаринском районном суде в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Гагаринский суд Москвы возобновил уголовный процесс над блогером Валерией Чекалиной по делу о незаконном выводе средств в ОАЭ.

Уголовное дело будет продолжено 31 июля, судебное заседание пройдет в закрытом режиме по ходатайству защиты.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы в пятницу, 31 июля, продолжит рассматривать уголовное дело блогера Лерчек по выводе средств в ОАЭ, сообщил РИА Новости участник процесса.

В четверг Гагаринский суд Москвы возобновил уголовный процесс блогера Валерии Чекалиной о незаконном выводе средств в ОАЭ. Процесс проходит в закрытом режиме по ходатайству защиты, журналисты ожидали Лерчек у здания суда.

« "Завтра продолжится судебное заседание", - заявил собеседник агентства.