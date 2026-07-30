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Судебный процесс по делу Лерчек продолжится 31 июля - РИА Новости, 30.07.2026
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21:58 30.07.2026 (обновлено: 22:11 30.07.2026)
Судебный процесс по делу Лерчек продолжится 31 июля

РИА Новости: суд в Москве продолжит рассматривать дело блогера Лерчек 31 июля

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, на заседании в Гагаринском районном суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, на заседании в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе средств за рубеж, на заседании в Гагаринском районном суде в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гагаринский суд Москвы возобновил уголовный процесс над блогером Валерией Чекалиной по делу о незаконном выводе средств в ОАЭ.
  • Уголовное дело будет продолжено 31 июля, судебное заседание пройдет в закрытом режиме по ходатайству защиты.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы в пятницу, 31 июля, продолжит рассматривать уголовное дело блогера Лерчек по выводе средств в ОАЭ, сообщил РИА Новости участник процесса.
В четверг Гагаринский суд Москвы возобновил уголовный процесс блогера Валерии Чекалиной о незаконном выводе средств в ОАЭ. Процесс проходит в закрытом режиме по ходатайству защиты, журналисты ожидали Лерчек у здания суда.
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"Завтра продолжится судебное заседание", - заявил собеседник агентства.
Сегодняшнее заседание продлилось более пяти часов, от комментариев прессе Чекалина и ее защита отказались.
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