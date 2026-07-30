Суд продолжит рассмотрение дела блогера Лерчек в закрытом режиме

В четверг суд возобновил рассмотрение уголовного дела блогера Лерчек. По ходатайству защиты суд решил сделать процесс закрытым, поскольку будет разглашаться личная информация о болезни фигурантки.

На прошлой неделе было подписано постановление о возобновлении производства, а прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения, вернув Лерчек под домашний арест. Поводом стал факт приобретения билетов на поезд из Москвы в Санкт-Петербург и обратно в мае.