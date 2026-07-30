Суд продолжит рассмотрение дела блогера Лерчек в закрытом режиме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гагаринский районный суд Москвы возобновил рассмотрение уголовного дела блогера Лерчек.
- По ходатайству защиты суд постановил рассматривать дело в закрытом режиме из-за разглашения личной информации о болезни блогера.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Гагаринский районный суд Москвы продолжит рассматривать дело блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В четверг суд возобновил рассмотрение уголовного дела блогера Лерчек. По ходатайству защиты суд решил сделать процесс закрытым, поскольку будет разглашаться личная информация о болезни фигурантки.
"Суд постановил рассматривать дело в закрытом судебном заседании", — огласил решение судья.
В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил в отношении нее дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.
На прошлой неделе было подписано постановление о возобновлении производства, а прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения, вернув Лерчек под домашний арест. Поводом стал факт приобретения билетов на поезд из Москвы в Санкт-Петербург и обратно в мае.