Суд арестовал председателя совета директоров "Эфко" Кустова

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы арестовал председателя совета директоров и основного акционера группы компаний "Эфко" Валерия Кустова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе.