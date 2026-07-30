Суд арестовал председателя совета директоров "Эфко" Кустова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мещанский районный суд Москвы арестовал председателя совета директоров и основного акционера группы компаний «Эфко» Валерия Кустова.
- Кустов обвиняется в растрате и мошенничестве в особо крупном размере.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы арестовал председателя совета директоров и основного акционера группы компаний "Эфко" Валерия Кустова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе.
В инстанции отметили, что Кустов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 (растрата в особо крупном размере) и частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
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