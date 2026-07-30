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Глава Кушвы, где прошел разрушительный смерч, подал в отставку - РИА Новости, 30.07.2026
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13:53 30.07.2026 (обновлено: 13:54 30.07.2026)
Глава Кушвы, где прошел разрушительный смерч, подал в отставку

Глава Кушвы Слепухин, где прошел смерч, покинул пост по собственному желанию

© Фото : Администрация Кушвинского муниципального округа/ВКонтактеМихаил Слепухин
Михаил Слепухин - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Администрация Кушвинского муниципального округа/ВКонтакте
Михаил Слепухин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Кушвинского муниципального округа Свердловской области Михаил Слепухин подал в отставку по собственному желанию.
  • В июне в округе прошел разрушительный смерч.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Глава Кушвинского муниципального округа Свердловской области, где в июне прошел разрушительный смерч, ушел в отставку по собственному желанию, сообщила администрация муниципалитета.
"Тридцатого июля на заседании думы Кушвинского муниципального округа было рассмотрено заявление Слепухина Михаила Владимировича от 28 июля о досрочном прекращении полномочий главы Кушвинского муниципального округа в связи с отставкой по собственному желанию", – говорится в сообщении мэрии на странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что Слепухин возглавлял муниципалитет с сентября 2013 года, а о дате вступления в должность исполняющего обязанности мэра будет дополнительная информация.
Вечером 22 июня на Кушву обрушился смерч, был введен режим чрезвычайной ситуации. По данным ГУМЧС РФ по региону, 16 человек обращались за медпомощью, были повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи и полностью разрушены 32 частных дома.
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