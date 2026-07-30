Глава Кушвы, где прошел разрушительный смерч, подал в отставку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Глава Кушвинского муниципального округа Свердловской области, где в июне прошел разрушительный смерч, ушел в отставку по собственному желанию, сообщила администрация муниципалитета.

Отмечается, что Слепухин возглавлял муниципалитет с сентября 2013 года, а о дате вступления в должность исполняющего обязанности мэра будет дополнительная информация.