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На Кубани из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на предприятии - РИА Новости, 30.07.2026
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09:21 30.07.2026
На Кубани из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на предприятии

На Кубани в Темрюкском районе из-за падения БПЛА вспыхнул пожар на предприятии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Волна Темрюкского района на Кубани обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий.
  • В результате падения обломков произошло возгорание, четыре человека пострадали.
КРАСНОДАР, 30 июл – РИА Новости. Возгорание началось на предприятии в Темрюкском районе на Кубани из-за падения обломков БПЛА, четыре человека пострадали, сообщает оперативный штаб региона.
"В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий. Пострадали четыре человека... В результате падения обломков произошло возгорание", - говорится в сообщении.
Уточняется, что троих пострадавших госпитализировали для оказания необходимой помощи. На месте падения обломков работают специальные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТемрюкский район
 
 
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