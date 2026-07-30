На Кубани из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на предприятии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Волна Темрюкского района на Кубани обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий.
- В результате падения обломков произошло возгорание, четыре человека пострадали.
КРАСНОДАР, 30 июл – РИА Новости. Возгорание началось на предприятии в Темрюкском районе на Кубани из-за падения обломков БПЛА, четыре человека пострадали, сообщает оперативный штаб региона.
"В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий. Пострадали четыре человека... В результате падения обломков произошло возгорание", - говорится в сообщении.
Уточняется, что троих пострадавших госпитализировали для оказания необходимой помощи. На месте падения обломков работают специальные службы.
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