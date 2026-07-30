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КСИР заявил, что ударил по американской базе Аль-Азрак - РИА Новости, 30.07.2026
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13:56 30.07.2026 (обновлено: 14:04 30.07.2026)
КСИР заявил, что ударил по американской базе Аль-Азрак

КСИР заявил, что ударил по американской базе Аль-Азрак в Иордании

© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранские военные нанесли удары баллистическими ракетами по американской базе Аль-Азрак в Иордании.
  • В результате атаки КСИР были уничтожены три самолета F-35 и причинен серьезный ущерб еще трем самолетам.
  • В заявлении КСИР сообщается о гибели нескольких американских военных и сотрудников технического и обслуживающего персонала.
ТЕГЕРАН, 30 июл – РИА Новости. Иранские военные в ответ на атаки США по исламской республики в ночь на четверг нанесли удары баллистическими ракетами по американской базе Аль-Азрак в Иордании, уничтожили три самолета F-35 и несколько американских военных, следует из заявления пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Ранее Центральное командование (CENTCOM) сообщило, что Вооруженные силы США в ночь на четверг завершили очередную волну ударов по Ирану, поразив десятки целей в исламской республике, включая военные командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также объекты морского базирования.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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"В ответ на это преступление и чтобы помочь вам освободить исламскую землю Иордании от гнета американских оккупантов, сегодня утром военные КСИР атаковали стоянку и ангар технического обслуживания американских истребителей F-35 на авиабазе Аль-Азрак несколькими баллистическими ракетами, полностью уничтожив три F-35 и причинив серьезные повреждения еще трем самолетам", - говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранская гостелерадиокомпания.
Отмечается, что в результате атаки КСИР также погибли несколько американских военных, сотрудников технического и обслуживающего персонала.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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Трамп пообещал отметелить Иран за удары по авиабазе США в Иордании
29 июля, 16:28
 
СШАF-35ИорданияИранДональд ТрампВ мире
 
 
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