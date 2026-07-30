КСИР заявил, что ударил по американской базе Аль-Азрак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранские военные нанесли удары баллистическими ракетами по американской базе Аль-Азрак в Иордании.
- В результате атаки КСИР были уничтожены три самолета F-35 и причинен серьезный ущерб еще трем самолетам.
- В заявлении КСИР сообщается о гибели нескольких американских военных и сотрудников технического и обслуживающего персонала.
ТЕГЕРАН, 30 июл – РИА Новости. Иранские военные в ответ на атаки США по исламской республики в ночь на четверг нанесли удары баллистическими ракетами по американской базе Аль-Азрак в Иордании, уничтожили три самолета F-35 и несколько американских военных, следует из заявления пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Ранее Центральное командование (CENTCOM) сообщило, что Вооруженные силы США в ночь на четверг завершили очередную волну ударов по Ирану, поразив десятки целей в исламской республике, включая военные командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также объекты морского базирования.
"В ответ на это преступление и чтобы помочь вам освободить исламскую землю Иордании от гнета американских оккупантов, сегодня утром военные КСИР атаковали стоянку и ангар технического обслуживания американских истребителей F-35 на авиабазе Аль-Азрак несколькими баллистическими ракетами, полностью уничтожив три F-35 и причинив серьезные повреждения еще трем самолетам", - говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранская гостелерадиокомпания.
Отмечается, что в результате атаки КСИР также погибли несколько американских военных, сотрудников технического и обслуживающего персонала.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.