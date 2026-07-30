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Стал известен состав участников закрытых прокатов юниорской сборной России - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Фигурное катание
 
21:42 30.07.2026
Стал известен состав участников закрытых прокатов юниорской сборной России

Костылева, Лазарев и Федотов выступили на закрытых прокатах в Новогорске

© Фото : Пресс-служба ФФККРФигурист Лев Лазарев
Фигурист Лев Лазарев - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Пресс-служба ФФККР
Фигурист Лев Лазарев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигуристы Елена Костылева, Лев Лазарев и Арсений Федотов выступают на закрытых контрольных прокатах сборной России среди юниоров в Новогорске.
  • В мужском одиночном катании выступили два участника: Лев Лазарев и Арсений Федотов.
  • По итогам контрольных прокатов будет принято окончательное решение относительно участников юниорской серии международного Гран-при.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристы Елена Костылева, Лев Лазарев и Арсений Федотов выступают на закрытых контрольных прокатах сборной России среди юниоров в Новогорске, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
В женском одиночном катании короткую программу откатали три фигуристки: Елена Костылева, София Дзепка и Виктория Стрельцова. В парном катании - Полина Шешелева/Егор Карнаухов, Таисия Гусева/Даниил Овчинников, а также Полина Сажина/Алексей Белкин. В танцах на льду - Мария Фефелова/Артем Валов, Зоя Пестова/Артем Лагутов и Дарья Дрожжина/Иван Тельнов.
Единственным видом, где выступили только два участника, стало мужское одиночное катание. В нем представлены Лев Лазарев и Арсений Федотов.
Контрольные прокаты проходят в четверг и в пятницу в закрытом режиме. По их итогам будет принято окончательное решение относительно участников юниорской серии международного Гран-при.
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Фигурное катаниеСпортРоссияЕлена Костылева (фигурное катание)Лев ЛазаревАрсений Федотов
 
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