Стал известен состав участников закрытых прокатов юниорской сборной России

Краткий пересказ от РИА ИИ Фигуристы Елена Костылева, Лев Лазарев и Арсений Федотов выступают на закрытых контрольных прокатах сборной России среди юниоров в Новогорске.

В мужском одиночном катании выступили два участника: Лев Лазарев и Арсений Федотов.

По итогам контрольных прокатов будет принято окончательное решение относительно участников юниорской серии международного Гран-при.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристы Елена Костылева, Лев Лазарев и Арсений Федотов выступают на закрытых контрольных прокатах сборной России среди юниоров в Новогорске, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

В женском одиночном катании короткую программу откатали три фигуристки: Елена Костылева , София Дзепка и Виктория Стрельцова. В парном катании - Полина Шешелева/Егор Карнаухов, Таисия Гусева/Даниил Овчинников, а также Полина Сажина/Алексей Белкин. В танцах на льду - Мария Фефелова/Артем Валов, Зоя Пестова/Артем Лагутов и Дарья Дрожжина/Иван Тельнов.

Единственным видом, где выступили только два участника, стало мужское одиночное катание. В нем представлены Лев Лазарев и Арсений Федотов.