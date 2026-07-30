"Заплатят за все". США готовят перестройку в Европе

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Давид Нармания. То, что почти восемьдесят лет казалось незыблемым, рискует остаться в прошлом — Пентагон приступил к пересмотру военного присутствия в Европе. Чем вызвано решение, как оно отразится на союзниках Вашингтона по эту сторону Атлантики и что дальше будет с НАТО — в материале РИА Новости.

Дальше сами

"Это будет полноценная ревизия, направленная на то, чтобы НАТО быстро и необратимо двигалась к передаче Европе основной ответственности за собственную обычную оборону", — заявил Элбридж Колби, заместитель американского министра войны.

Ранее о подобных планах сообщал и сам глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, эта процедура может занять около шести месяцев.

© AP Photo / Virginia Mayo Глава Пентагона Пит Хегсет перед началом заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе © AP Photo / Virginia Mayo Глава Пентагона Пит Хегсет перед началом заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе

Идея сокращения военного присутствия американцев в Европе родилась не вчера. Это один из основных пунктов программы Трампа и его администрации. Планы по принуждению Европы самостоятельно себя защищать анонсировали даже в опубликованной в конце прошлого года Стратегии национальной безопасности США.

Многие восприняли этот документ как основу "доктрины Донро" — нового прочтения Дональдом Трампом идеи американского изоляционизма, провозглашенного еще в начале XIX века Джеймсом Монро. И Европу в этой связи ожидали самые серьезные потрясения.

В частности, Вашингтон видел довольно мрачные перспективы для союзников.

"Более чем вероятно, что самое позднее через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут странами с неевропейским большинством населения", — отмечали там. В этой связи Белый дом предупреждал, что союз утратит свою ценностную составляющую. А следом исчезнет для США всякий смысл выполнять свои обязательства.

Более того, главным виновником ослабления партнеров администрация Трампа называла наднациональные европейские организации, в первую очередь ЕС. Именно они, убеждены в Вашингтоне, подрывают суверенитет, политическую свободу и угрожают безопасности государств-членов.

Первые ласточки

В Европе, естественно, такую отповедь восприняли с тревогой. Долгое время американский президент требовал от союзников повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП, если они хотят, чтобы США и дальше выполняли обязательства. Но даже их согласие пойти на этот шаг — пусть и с оговорками — не повлияло на позицию Трампа.

Сообщения о том, что от слов Вашингтон может перейти к делу, особенно активно обсуждались этой весной. Речь шла в первую очередь о выводе пяти тысяч американских военных из Германии. Также главнокомандующий объединенными силами НАТО в регионе Алексус Гринкевич добавил, что США отказались от идеи развертывания в ФРГ батальона дальнобойной артиллерии численностью примерно в тысячу солдат. Помимо этого, Вашингтон объявлял о планах вывести пехотную бригаду из Румынии. А решение об отправке четырех тысяч солдат в Польшу отменили.

Дополнительного градуса в отношениях между союзниками по НАТО добавила и война США с Ираном. Европейские партнеры не поддержали действия Вашингтона — как минимум так, как хотел Дональд Трамп. На этом фоне он не исключил возможности вывода войск еще из двух государств — Италии и Испании.

Перед саммитом НАТО, прошедшем в Брюсселе в начале июля, СМИ писали о планах Хегсета объявить о масштабном сокращении американского военного присутствия в регионе. Но в Белом доме решили не рубить сплеча. Как отмечает The Wall Street Journal, от подобного сценария отказались из-за противодействия госсекретаря Марко Рубио.

По всей видимости, в Вашингтоне предпочли более мягкий сценарий, о котором говорит Элбридж Колби. Сам Дональд Трамп на саммите заявил, что пока не принял окончательного решения.

С полумиллиона до десятков тысяч

Как отмечает сам Колби, речь идет о трансформации военного блока в "НАТО 3.0". Под первой версией альянса понимается его существование во время противостояния с СССР — тогда в пиковых значениях американский контингент в Европе достигал почти 440 тысяч военнослужащих.

На втором этапе этот показатель стал снижаться: к моменту завершения холодной войны сократился примерно до 290 тысяч, а за 1990-е — почти втрое. В мае Европейское командование Вооруженных сил США отчиталось, что на континенте остается около 80 тысяч американских солдат и офицеров.

В администрации Трампа убеждены, что и это слишком много. Однако вернуть военных в Америку мешает конгресс — в соответствии с Законом об оборонном бюджете на 2026 финансовый год президент не может сокращать численность войск в Европе ниже 76 тысяч человек.

© Фото : U.S. Army / Elena Baladelli Танки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва © Фото : U.S. Army / Elena Baladelli Танки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва

Элбриджа Колби считают одним из главных приверженцев идеи, что ключ к американскому доминированию лежит не в Европе, а на Азиатско-Тихоокеанском направлении. По итогам этого пересмотра, утверждает заместитель министра войны, будет подготовлен "ряд опций, основанных на жесткой стратегии, прочной эмпирической базе и четком понимании геополитических и военных реалий".

На фоне истерии европейских политиков, которые со дня на день пророчат неизбежную войну с Россией, Вашингтон получает очень серьезный рычаг давления на партнеров по альянсу.