Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ходе противостояния с Ираном США израсходовали свыше 1,5 тысячи ракет Patriot и 200 перехватчиков THAAD.
- Запасы ракет Patriot и THAAD в арсеналах США значительно сократились с 27 февраля по 27 июля.
- Истощение запасов может заставить США и их союзников сильнее рисковать при перехвате ракет из-за отсутствия полноценной альтернативы системам Patriot и THAAD.
ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. США в ходе противостояния с Ираном израсходовали свыше 1,5 тысячи ракет Patriot и 200 перехватчиков Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), столкнувшись с ощутимым дефицитом средств ПВО перед возможным обострением конфликта, подсчитал Центр стратегических и международных исследований (CSIS*, организация признана нежелательной в РФ).
Согласно данным CSIS*, в период с 27 февраля по 27 июля США израсходовали от 1,503 до 1,571 ракеты Patriot и от 174 до 218 перехватчиков THAAD. На 27 февраля запасы составляли 2,330 ракет Patriot и 452 ракеты THAAD, однако к 27 июля их количество в арсеналах сократилось до 759–827 и 234–278 единиц соответственно.
Как утверждают аналитики CSIS*, истощение запасов может заставить США и их союзников сильней рисковать при перехвате ракет, поскольку полноценной альтернативы системам Patriot и THAAD для борьбы с баллистическими угрозами не существует, а корабли ВМС с ракетами класса Standard обычно находятся слишком далеко.
Именно на фоне столь острого истощения собственных запасов ПВО США получили новый запрос от Киева. Как ранее сообщал портал Axios, Владимир Зеленский запросил у президента США Дональда Трампа срочно поставить к зиме 300 ракет для систем Patriot. При этом в Вашингтоне ранее неоднократно указывали на дефицит таких боеприпасов из-за боевых действий на Ближнем Востоке и ограниченных производственных мощностей.
* Организация признана нежелательной в России