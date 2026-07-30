Конфликт с Ираном стоил США 1,5 тысячи ракет Patriot и 200 ракет THAAD

ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. США в ходе противостояния с Ираном израсходовали свыше 1,5 тысячи ракет Patriot и 200 перехватчиков Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), столкнувшись с ощутимым дефицитом средств ПВО перед возможным обострением конфликта, подсчитал Центр стратегических и международных исследований (CSIS*, организация признана нежелательной в РФ).

Как утверждают аналитики CSIS*, истощение запасов может заставить США и их союзников сильней рисковать при перехвате ракет, поскольку полноценной альтернативы системам Patriot и THAAD для борьбы с баллистическими угрозами не существует, а корабли ВМС с ракетами класса Standard обычно находятся слишком далеко.