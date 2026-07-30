КМЗ на 1,5 года раньше срока поставил МЧС России 62 аэролодки

Краткий пересказ от РИА ИИ Холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» выполнил контракт на поставку 62 аэролодок для МЧС России на полтора года раньше срока.

Аэролодки КМЗ способны работать на труднодоступных акваториях, мелководье и в районах с сложными ледовыми условиями.

При мощности двигателя порядка 400 лошадиных сил аэролодка 650-К может достигать скорости 190 километров в час по воде и более 200 по снегу или льду.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) на полтора года раньше срока выполнил миллиардный контракт на поставку 62 аэролодок для МЧС России: в июне и июле предприятие отгрузило финальные шесть единиц техники, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

Контракт на поставку 57 аэролодок для МЧС на сумму 1,3 миллиарда рублей был заключен в ноябре 2025 года со сроком реализации до декабря 2027 года. Затем было заключено допсоглашение на поставку еще пяти лодок.

"Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" досрочно завершил крупный контракт на поставку аэролодок для МЧС России . В июне и июле предприятие отгрузило финальные шесть единиц техники, полностью закрыв объем поставки раньше согласованных сроков", – сказал Даниленко.

Он отметил, что для заказчика это означает ускоренное усиление парка специальных судов, предназначенных для работы на труднодоступных акваториях, мелководье и в районах с сложными ледовыми условиями.

"Аэролодки КМЗ создаются с учетом требований спасательных подразделений: они способны выходить на мели, песчаные косы и затянутые льдом участки, быстро доставлять людей и грузы, а также выполнять поисково-спасательные операции там, где классические суда ограничены по осадке и маневренности", – сказал Даниленко.

Он подчеркнул, что "досрочное выполнение контракта демонстрирует производственные возможности холдинга и его готовность оперативно реагировать на запросы ведомств, отвечающих за безопасность и ликвидацию чрезвычайных ситуаций".

При мощности двигателя порядка 400 лошадиных сил аэролодка 650-К может достигать скорости 190 километров в час по воде и более 200 по снегу или льду. Грузоподъемность: до 1500 килограммов, включая полезную нагрузку, экипаж (5-6 человек). Запас хода: до 500-600 километров.