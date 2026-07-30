КМЗ на 1,5 года раньше срока поставил МЧС России 62 аэролодки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» выполнил контракт на поставку 62 аэролодок для МЧС России на полтора года раньше срока.
- Аэролодки КМЗ способны работать на труднодоступных акваториях, мелководье и в районах с сложными ледовыми условиями.
- При мощности двигателя порядка 400 лошадиных сил аэролодка 650-К может достигать скорости 190 километров в час по воде и более 200 по снегу или льду.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) на полтора года раньше срока выполнил миллиардный контракт на поставку 62 аэролодок для МЧС России: в июне и июле предприятие отгрузило финальные шесть единиц техники, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
Контракт на поставку 57 аэролодок для МЧС на сумму 1,3 миллиарда рублей был заключен в ноябре 2025 года со сроком реализации до декабря 2027 года. Затем было заключено допсоглашение на поставку еще пяти лодок.
"Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" досрочно завершил крупный контракт на поставку аэролодок для МЧС России. В июне и июле предприятие отгрузило финальные шесть единиц техники, полностью закрыв объем поставки раньше согласованных сроков", – сказал Даниленко.
Он отметил, что для заказчика это означает ускоренное усиление парка специальных судов, предназначенных для работы на труднодоступных акваториях, мелководье и в районах с сложными ледовыми условиями.
"Аэролодки КМЗ создаются с учетом требований спасательных подразделений: они способны выходить на мели, песчаные косы и затянутые льдом участки, быстро доставлять людей и грузы, а также выполнять поисково-спасательные операции там, где классические суда ограничены по осадке и маневренности", – сказал Даниленко.
Он подчеркнул, что "досрочное выполнение контракта демонстрирует производственные возможности холдинга и его готовность оперативно реагировать на запросы ведомств, отвечающих за безопасность и ликвидацию чрезвычайных ситуаций".
При мощности двигателя порядка 400 лошадиных сил аэролодка 650-К может достигать скорости 190 километров в час по воде и более 200 по снегу или льду. Грузоподъемность: до 1500 килограммов, включая полезную нагрузку, экипаж (5-6 человек). Запас хода: до 500-600 километров.
Холдинг ВПК KMЗ сегодня специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности на производстве катеров для силовых структур России, а также судов и морских дронов.