Джордж и Амаль Клуни покинули дом из-за пожаров во Франции, пишут СМИ

"На данный момент мы понятия не имеем, переживет ли наш прекрасный дом этот ужасный момент... Эвакуируясь из Бриньоля, мы хотели бы подчеркнуть два момента: во-первых, мы надеемся, что вы и жители нашего города в безопасности, и, во-вторых, что Амаль и мы будем делать все, чтобы быть частью этой коммуны и участвовать в ее жизни в дальнейшем, что бы с ней не случилось", - приводит журнал выдержку из письма.