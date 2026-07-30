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Джордж и Амаль Клуни покинули дом из-за пожаров во Франции, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2026
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11:31 30.07.2026
Джордж и Амаль Клуни покинули дом из-за пожаров во Франции, пишут СМИ

People: Джордж и Амаль Клуни эвакуировались из-за лесных пожаров во Франции

© AP Photo / Chris PizzelloДжордж Клуни с женой Амаль
Джордж Клуни с женой Амаль - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Chris Pizzello
Джордж Клуни с женой Амаль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский актер Джордж Клуни с женой Амаль были вынуждены покинуть свой дом в коммуне Бриньоль на юго-востоке Франции из-за пожаров.
  • Поместье в Бриньоле стало основным домом семьи Клуни в 2025 году, и они получили гражданство Франции в том же году.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Американский актер Джордж Клуни вместе с женой Амаль были вынуждены покинуть свой дом в коммуне Бриньоль на юго-востоке Франции из-за пожаров, охвативших страну, сообщает журнал People со ссылкой на письмо голливудской пары мэру Бриньоля.
Поместье в Бриньоле стало основным домом семьи Клуни в 2025 году. В том же году они получили гражданство Франции.
"На данный момент мы понятия не имеем, переживет ли наш прекрасный дом этот ужасный момент... Эвакуируясь из Бриньоля, мы хотели бы подчеркнуть два момента: во-первых, мы надеемся, что вы и жители нашего города в безопасности, и, во-вторых, что Амаль и мы будем делать все, чтобы быть частью этой коммуны и участвовать в ее жизни в дальнейшем, что бы с ней не случилось", - приводит журнал выдержку из письма.
Во Франции вследствие аномальной жары леса охвачены огнем. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
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