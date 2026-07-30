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В Кирове возбудили дело после падения ребенка с четвертого этажа - РИА Новости, 30.07.2026
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18:23 30.07.2026
В Кирове возбудили дело после падения ребенка с четвертого этажа

В Кирове возбудили уголовное дело после падения ребенка с четвертого этажа

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кирове ребенок выпал из окна четвертого этажа.
  • Местные жители поймали малыша на одеяло, и он не получил травм.
  • В отношении матери мальчика, оставившей его без присмотра, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оставлении в опасности возбудили в Кирове после падения с четвертого этажа ребенка, которого поймали прохожие, сообщает управление МВД по Кировской области.
Ранее ведомство сообщало о том, что 26 июля в полицию поступила информация о четырехлетнем мальчике, выпавшем из окна четвертого этажа в одном из домов микрорайона Радужный. Местные жители, растянув одеяло, поймали ребенка, в результате малыш не получил никаких травм. Позже правоохранители нашли спасителей и отметили, что их поощрят за неравнодушие.
"Как выяснили полицейские, мать мальчика находилась дома, однако оставила его без присмотра в комнате с открытым окном. Ребенок смог взобраться на подоконник и выбраться на наружный карниз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса РФ "Оставление в опасности". Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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