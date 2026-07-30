В Кирове возбудили дело после падения ребенка с четвертого этажа

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кирове ребенок выпал из окна четвертого этажа.

Местные жители поймали малыша на одеяло, и он не получил травм.

В отношении матери мальчика, оставившей его без присмотра, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оставлении в опасности возбудили в Кирове после падения с четвертого этажа ребенка, которого поймали прохожие, сообщает управление МВД по Кировской области.

Ранее ведомство сообщало о том, что 26 июля в полицию поступила информация о четырехлетнем мальчике, выпавшем из окна четвертого этажа в одном из домов микрорайона Радужный. Местные жители, растянув одеяло, поймали ребенка, в результате малыш не получил никаких травм. Позже правоохранители нашли спасителей и отметили, что их поощрят за неравнодушие.

"Как выяснили полицейские, мать мальчика находилась дома, однако оставила его без присмотра в комнате с открытым окном. Ребенок смог взобраться на подоконник и выбраться на наружный карниз", - говорится в сообщении.