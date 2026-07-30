Рейтинг@Mail.ru
Российские кинотеатры начали показывать "Одиссею" - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 30.07.2026 (обновлено: 17:21 30.07.2026)
Российские кинотеатры начали показывать "Одиссею"

Российские кинотеатры начали показывать "Одиссею" Кристофера Нолана

© AP Photo / Petr David JosekПоказ фильма Кристофера Нолана "Одиссея"
Показ фильма Кристофера Нолана Одиссея - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Показ фильма Кристофера Нолана "Одиссея"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» появился в афише ряда российских кинотеатров.
  • Показы проводятся как предсеансовое обслуживание к короткометражным фильмам.
  • В некоторых киносетях, таких как «Киномакс» и «Люксор», уже начались показы фильма, однако крупная киносеть «КАРО» не проводит неофициальные кинопоказы.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фильм режиссера Кристофера Нолана "Одиссея" появился в афише ряда российских кинотеатров, показы проводятся как предсеансовое обслуживание к короткометражным фильмам, выяснило РИА Новости.
Мировая премьера картины состоялась 6 июля. В России фильм Нолана не получал прокатное удостоверение в Минкультуры России для официального проката в стране.
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Онлайн-кинотеатры начали предупреждать россиян о включенном VPN
17 апреля, 01:07
В то же время в некоторых российских киносетях с 30 июля начались кинопоказы: билеты на "Одиссею" предлагается купить в качестве предсеансового обслуживания к коротким метрам, также обозначенным в афише. Так, в Москве в сети "Киномакс" премьеру можно посмотреть перед просмотром картины "Прощание".
"Первый показ в рамках предсеансового обслуживания "Одиссея" (продолжительность – 2 часа 52 минуты), затем показ фильма "Прощание" (продолжительность – 9 минут)", - указано в афише.
В киносети "Люксор" посмотреть фильм предлагается в качестве бесплатного предсеансового обслуживания перед восьмиминутной картиной "Митинг ON/OFF". Перерыв между сеансами не предусмотрен.
Тем не менее, афиши "Одиссеи" нет на официальных сервисах покупки билетов, таких как "Яндекс. Афиша" - там покупка билетов на сеансы картины недоступна. Крупная всероссийская киносеть "КАРО" также не показывает неофициальную премьеру в своих кинозалах: в пресс-службе подчеркнули, что сеть не проводит пиратские кинопоказы.
Сайт российского стримингового сервиса Okko - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Роскачество проверит онлайн-кинотеатры
15 июня, 06:03
 
Кристофер НоланРоссияМоскваКинотеатры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала