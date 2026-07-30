Российские кинотеатры начали показывать "Одиссею"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» появился в афише ряда российских кинотеатров.
- Показы проводятся как предсеансовое обслуживание к короткометражным фильмам.
- В некоторых киносетях, таких как «Киномакс» и «Люксор», уже начались показы фильма, однако крупная киносеть «КАРО» не проводит неофициальные кинопоказы.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фильм режиссера Кристофера Нолана "Одиссея" появился в афише ряда российских кинотеатров, показы проводятся как предсеансовое обслуживание к короткометражным фильмам, выяснило РИА Новости.
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В то же время в некоторых российских киносетях с 30 июля начались кинопоказы: билеты на "Одиссею" предлагается купить в качестве предсеансового обслуживания к коротким метрам, также обозначенным в афише. Так, в Москве в сети "Киномакс" премьеру можно посмотреть перед просмотром картины "Прощание".
"Первый показ в рамках предсеансового обслуживания "Одиссея" (продолжительность – 2 часа 52 минуты), затем показ фильма "Прощание" (продолжительность – 9 минут)", - указано в афише.
В киносети "Люксор" посмотреть фильм предлагается в качестве бесплатного предсеансового обслуживания перед восьмиминутной картиной "Митинг ON/OFF". Перерыв между сеансами не предусмотрен.
Тем не менее, афиши "Одиссеи" нет на официальных сервисах покупки билетов, таких как "Яндекс. Афиша" - там покупка билетов на сеансы картины недоступна. Крупная всероссийская киносеть "КАРО" также не показывает неофициальную премьеру в своих кинозалах: в пресс-службе подчеркнули, что сеть не проводит пиратские кинопоказы.
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