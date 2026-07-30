Российские кинотеатры начали показывать "Одиссею"

Краткий пересказ от РИА ИИ Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» появился в афише ряда российских кинотеатров.

Показы проводятся как предсеансовое обслуживание к короткометражным фильмам.

В некоторых киносетях, таких как «Киномакс» и «Люксор», уже начались показы фильма, однако крупная киносеть «КАРО» не проводит неофициальные кинопоказы.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фильм режиссера Кристофера Нолана "Одиссея" появился в афише ряда российских кинотеатров, показы проводятся как предсеансовое обслуживание к короткометражным фильмам, выяснило РИА Новости.

Мировая премьера картины состоялась 6 июля. В России фильм Нолана не получал прокатное удостоверение в Минкультуры России для официального проката в стране.

В то же время в некоторых российских киносетях с 30 июля начались кинопоказы: билеты на "Одиссею" предлагается купить в качестве предсеансового обслуживания к коротким метрам, также обозначенным в афише. Так, в Москве в сети "Киномакс" премьеру можно посмотреть перед просмотром картины "Прощание".

"Первый показ в рамках предсеансового обслуживания "Одиссея" (продолжительность – 2 часа 52 минуты), затем показ фильма "Прощание" (продолжительность – 9 минут)", - указано в афише.

В киносети "Люксор" посмотреть фильм предлагается в качестве бесплатного предсеансового обслуживания перед восьмиминутной картиной "Митинг ON/OFF". Перерыв между сеансами не предусмотрен.