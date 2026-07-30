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"Установит контроль". В США выступили с громким заявлением о Киеве - РИА Новости, 30.07.2026
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"Установит контроль". В США выступили с громким заявлением о Киеве

Джонсон: Россия установит контроль над Киевом

© REUTERS / Gleb GaranichВзрыв в Киеве
Взрыв в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Взрыв в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что российские войска могут взять Киев под контроль.
  • По мнению Джонсона, Украина и Запад не смогут этому помешать.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Текущая динамика украинского конфликта допускает сценарий, при котором российские войска могут взять Киев под контроль, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Еще до того, как конфликт закончится, Россия установит контроль над Киевом. <…> Именно к этому все идет", — считает он.
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По словам Джонсона, Украина и Запад "ничего не могут сделать, чтобы это остановить".
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