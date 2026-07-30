"Установит контроль". В США выступили с громким заявлением о Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что российские войска могут взять Киев под контроль.

По мнению Джонсона, Украина и Запад не смогут этому помешать.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Текущая динамика украинского конфликта допускает сценарий, при котором российские войска могут взять Киев под контроль, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Текущая динамика украинского конфликта допускает сценарий, при котором российские войска могут взять Киев под контроль, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive

"Еще до того, как конфликт закончится, Россия установит контроль над Киевом . <…> Именно к этому все идет", — считает он.

По словам Джонсона, Украина и Запад "ничего не могут сделать, чтобы это остановить".

Ранее президент Владимир Путин отметил, что украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве. Российский лидер подчеркнул, что конфликт возник не из-за действий Москвы, а из-за политики западных государств.

В Кремле не раз заявляли, что готовы идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами России и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности.