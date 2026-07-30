Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киевские власти активно готовят выборы в электронном формате.
- Специально созданная комиссия изучает опыт Бразилии в сфере электронных выборов.
- Внутри украинских властных структур идет аппаратная борьба за контроль над проектом цифровой организации выборов.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Киевские власти ведут подготовку к проведению выборов в электронном формате, при этом в настоящее время специально созданная комиссия изучает зарубежный опыт, в частности практику Бразилии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"По имеющейся у нас информации, киевский режим активно готовит выборы в электронном формате. В настоящее время специально созданная комиссия изучает опыт Бразилии в данной сфере", — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что первоначально организацию выборов предполагалось поручить Михаилу Федорову, однако после его назначения на пост министра обороны и последующих политических событий этот вопрос остался нерешенным.
По словам силовиков, сейчас внутри украинских властных структур идет аппаратная борьба за контроль над проектом цифровой организации выборов и связанным с ним многомиллиардным финансированием.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.