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Киев готовится провести выборы в электронном формате, сообщили силовики - РИА Новости, 30.07.2026
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18:41 30.07.2026
Киев готовится провести выборы в электронном формате, сообщили силовики

Киев готовится провести выборы в электронном формате,

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевские власти активно готовят выборы в электронном формате.
  • Специально созданная комиссия изучает опыт Бразилии в сфере электронных выборов.
  • Внутри украинских властных структур идет аппаратная борьба за контроль над проектом цифровой организации выборов.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Киевские власти ведут подготовку к проведению выборов в электронном формате, при этом в настоящее время специально созданная комиссия изучает зарубежный опыт, в частности практику Бразилии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"По имеющейся у нас информации, киевский режим активно готовит выборы в электронном формате. В настоящее время специально созданная комиссия изучает опыт Бразилии в данной сфере", — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что первоначально организацию выборов предполагалось поручить Михаилу Федорову, однако после его назначения на пост министра обороны и последующих политических событий этот вопрос остался нерешенным.
По словам силовиков, сейчас внутри украинских властных структур идет аппаратная борьба за контроль над проектом цифровой организации выборов и связанным с ним многомиллиардным финансированием.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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