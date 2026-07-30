КМЗ в рамках контракта поставил МЧС партию быстроходных катеров

Краткий пересказ от РИА ИИ Холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" отгрузил МЧС России четыре катера РПК-640 и три катера ПК-500 в рамках контракта на сумму три миллиарда рублей.

КМЗ строит катера трех видов: патрульные ПК-500 и РПК-640, а также быстроходные всепогодные катера RX-1173.

Катера РПК-640 и ПК-500 спроектированы для круглогодичной эксплуатации и могут использоваться для патрулирования, быстрого реагирования на происшествия на воде, проведения поисковых операций и эвакуации пострадавших.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Кингисеппский машиностроительный завод передал МЧС семь быстроходных катеров, сообщил РИА Новости управляющий директор Михаил Даниленко.

"Холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" продолжает реализацию крупного контракта с МЧС России — на поставку катеров различных типоразмеров. Только за июнь и июль заказчику были переданы четыре катера РПК-640 и три катера ПК-500, предназначенные для работы на реках, озерах и прибрежных акваториях", — сказал он.

В рамках контрактов на три миллиарда рублей КМЗ строит катера трех видов: патрульные ПК-500 и РПК-640, а также RX-1173 — быстроходные всепогодные катера с большим запасом хода.

По словам Даниленко, различие в длине, мощности и комплектации позволяет создать универсальный флот: от оперативных патрульных катеров до судов, способных перевозить группы спасателей и оборудование.

Катера РПК-640 и ПК-500 предназначены для круглогодичной эксплуатации. Они оснащены современными навигационными комплексами и могут интегрироваться в систему управления МЧС. Это делает их удобным инструментом для патрулирования, быстрого реагирования на происшествия на воде, проведения поисковых операций, эвакуации пострадавших и доставки спецтехники к месту ЧС, отметил собеседник агентства.