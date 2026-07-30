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КМЗ в рамках контракта поставил МЧС партию быстроходных катеров - РИА Новости, 30.07.2026
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06:02 30.07.2026 (обновлено: 12:02 30.07.2026)
КМЗ в рамках контракта поставил МЧС партию быстроходных катеров

Даниленко: КМЗ в рамках контракта поставил МЧС партию быстроходных катеров

© Фото : КМЗКатер, произведенный КМЗ для МЧС России
Катер, произведенный КМЗ для МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : КМЗ
Катер, произведенный КМЗ для МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" отгрузил МЧС России четыре катера РПК-640 и три катера ПК-500 в рамках контракта на сумму три миллиарда рублей.
  • КМЗ строит катера трех видов: патрульные ПК-500 и РПК-640, а также быстроходные всепогодные катера RX-1173.
  • Катера РПК-640 и ПК-500 спроектированы для круглогодичной эксплуатации и могут использоваться для патрулирования, быстрого реагирования на происшествия на воде, проведения поисковых операций и эвакуации пострадавших.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Кингисеппский машиностроительный завод передал МЧС семь быстроходных катеров, сообщил РИА Новости управляющий директор Михаил Даниленко.
"Холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" продолжает реализацию крупного контракта с МЧС России — на поставку катеров различных типоразмеров. Только за июнь и июль заказчику были переданы четыре катера РПК-640 и три катера ПК-500, предназначенные для работы на реках, озерах и прибрежных акваториях", — сказал он.
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В рамках контрактов на три миллиарда рублей КМЗ строит катера трех видов: патрульные ПК-500 и РПК-640, а также RX-1173 — быстроходные всепогодные катера с большим запасом хода.
По словам Даниленко, различие в длине, мощности и комплектации позволяет создать универсальный флот: от оперативных патрульных катеров до судов, способных перевозить группы спасателей и оборудование.
Катера РПК-640 и ПК-500 предназначены для круглогодичной эксплуатации. Они оснащены современными навигационными комплексами и могут интегрироваться в систему управления МЧС. Это делает их удобным инструментом для патрулирования, быстрого реагирования на происшествия на воде, проведения поисковых операций, эвакуации пострадавших и доставки спецтехники к месту ЧС, отметил собеседник агентства.
Он напомнил, что в прошлом году КМЗ успешно завершил ходовые испытания РПК-640 и ПК-500 с новым китайским двигателем мощностью 200 лошадиных сил (раньше двигатели были японскими). Он позволяет катерам разгоняться до 65 километров в час.
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