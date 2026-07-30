СМИ: Катар отправил первую за три недели партию СПГ через Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первая за три недели партия сжиженного природного газа отправилась из Катара через Ормузский пролив, передает агентство Блумберг.
- Судно Al Areesh с СПГ прошло через Ормузский пролив с включенным транспондером и направлялось в Оманский залив.
- Следующим пунктом назначения танкера указан Пакистан.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первая за три недели партия сжиженного природного газа (СПГ) отправилась через Ормузский пролив из Катара, передает агентство Блумберг.
"Катар отправил первую партию сжиженного природного газа через Ормузский пролив с тех пор, как один из его танкеров подвергся нападению на этом водном пути более трех недель назад", - говорится в статье.
Судно Al Areesh, которое находилось в Персидском заливе с момента погрузки на экспортном терминале Рас-Лаффан в начале июля, прошло через Ормузский пролив с включенным транспондером и входило в Оманский залив в четверг утром по местному времени, сообщает агентство со ссылкой на данные отслеживания судов.
В качестве следующего пункта назначения танкер указывает Пакистан, владельцем судна указана компания Seapeak LLC, также сообщается в статье.
Qatar Energy, производитель СПГ в Катаре, и Seapeak не ответили на запрос агентства о комментарии.
Также ранее катарский танкер Al-Raqayat пытался пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке ВМС США, но стал целью атаки после неоднократных предупреждений, сообщало 7 июля гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на источники.