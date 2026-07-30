СМИ: Катар отправил первую за три недели партию СПГ через Ормузский пролив

В качестве следующего пункта назначения танкер указывает Пакистан, владельцем судна указана компания Seapeak LLC, также сообщается в статье.

Qatar Energy, производитель СПГ в Катаре, и Seapeak не ответили на запрос агентства о комментарии.

Также ранее катарский танкер Al-Raqayat пытался пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке ВМС США, но стал целью атаки после неоднократных предупреждений, сообщало 7 июля гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на источники.