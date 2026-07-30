В России с 1 сентября заработает единая система учета платежных карт

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября 2026 года в России появится единая система учета платежных карт для борьбы с дропперством.

В единой системе будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, включая Visa и Mastercard.

Ограничение количества карт вступает в силу с 1 сентября 2027 года и будет касаться только выдачи новых карт.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Единая система учета платежных карт для борьбы с дропперством появится в России с 1 сентября, в ней будут учитываться все платежные карты, в том числе Visa и Mastercard, рассказали РИА Новости эксперты в финансовой сфере.

Алексей Кузьмин. "С 1 сентября 2026 года вступает в силу масштабное изменение в законе о национальной платежной системе - создание единой системы учета платежных карт. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми "дропперскими" схемами, но порождает много вопросов у клиентов банков", - сказал председатель правления " Национального банка сбережений

Как отметила директор по правовым вопросам "Сравни" Юлия Суворова, учитываться в единой системе будут все платежные карты, выпущенные российскими банками, независимо от платежной системы. В том числе в систему попадут карты Visa и Mastercard, выпущенные ранее, а также карты с истекшим сроком действия, которые банк продолжает обслуживать.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков при этом напомнил, что ограничение количества карт вступает в силу только в следующем году, поэтому у тех, у кого сейчас на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить. Автоматического принудительного закрытия карт не будет, они продолжат работать, отметил Кузьмин.