Выдающийся итальянский футболист Андреа Пирло, чемпион мира и Европы, звезда знаменитейших "Ювентуса", "Милана" и "Интера", по мнению анонимных и безликих функционеров "ногомяча", оказался внезапно недостойным должности главного тренера национальной сборной Апеннин, той самой Squadra Azzurra.

Безликие функционеры, которые бюрократически курируют команду, докурировали ее до невыхода на чемпионат мира, состоявшийся буквально в этом месяце.

Позор, поношение, планетарная конфузия. Два парня, игравшие с Пирло в сборной страны (Паоло Мальдини, едва ли не лучший защитник в футбольной истории Апеннин) и в знатных европейских клубах (бразилец Леонардо), предложили назначить спасителем, то есть главным тренером сборной как раз Андреа Пирло.

Но его не назначили. Потому что синьор Пирло, выдающийся футболист и суперпрофи, поучаствовал в русском рекламном ролике.

Пресса, лидеры общественного (исключительно правильного) мнения, подвывалы функционеров устроили ему травлю. И Пирло, много десятков раз приводивший команды, за которые он играл, к победам и чемпионству, был вынужден ретироваться. Его поддержали и не подкачали ни разу Мальдини и Леонардо, мгновенно подав в отставку. Пирло поддержал собственный сын, тоже футболист. И больше никто.

Происходящее в Европе, в этом "райском саду", чем дальше, тем больше напоминает аутодафе. Любое упоминание России, любое прикосновение к России, любое даже малейшее проявление симпатии к нашей стране оборачивается фактически и юридически гражданской казнью.

Есть поведение настоящих мужчин, как Мальдини и Леонардо.

А есть поведение придурков в брюках и пиджаках. Которое мы тоже видим.

Новый военно-финансовый контрнаступ ЕС на Россию, десятки миллиардов помощи вэсэушникам, новые русофобские санкционные пакеты в пакетах, новая кампания запугивания как общества, так и государства провалились. Европейским ястребам не удалось — хоть примерно, хоть точно — ровным счетом ничего.

Ни остановить наше наступление в Донбассе. Ни сломить крымчан. Ни вызвать хаос в российском обществе, нарушив, как им мечталось, снабжение топливом. А сотни беспилотников, конечно, они могут продолжать запускать руками вэсэушников, но мы БПЛА как сбивали, так и сбивать будем.

Полная и тотальная конфузия.

Что делают в такой ситуации те, у кого осталось хотя бы полнейрона серого вещества? Как минимум признаются хотя бы себе, что они — ну не смогли.

Капризно и злобно эти самоназванные мужчины решили — в полном соответствии с законами психологических проекций — травить и уничтожать тех, кто в жизни и в профессии добивается успеха. Кто побеждает. И это не придуманная помощниками, прессой и коллективными секретаршами "победы", а реальные триумфы. Математически измеряемые. С результатами на табло.

Похожий случай (разумеется, связанный с нашей страной) прополыхал чуть раньше — и тоже в Италии. На биеннале в Венеции, куда мы вернулись по нашему праву и по нашему желанию, как к себе домой, тоже была развязана кампания травли и угроз. В отношении не менее значительного, чем Пирло в футболе, человека в мире искусства. Речь идет о Пьетранджело Буттафуоко.

Глава Венецианской биеннале Буттафуоко не смог обойтись без русской культуры. Русский павильон, спроектированный и построенный нашим архитектором Щусевым, открылся. Там была роскошь русской души, таинственность славянских мотивов, страстность, но и сдержанность того, что принято называть "российским вайбом". Синьор Буттафуоко получил — только за то, что он открыт миру всего искусства, а не только того, что навязывается продиктованной из Брюсселя европейской повесткой, — ревизию бухгалтерских книг и всех трат. И руководимую им биеннале еэсовские лишили денег.

Потому что в Брюсселе пережить не могут, что наша приехавшая в Венецию культура снесла там всем голову яркостью и притягательностью. Два миллиона евро — минус в бюджете к следующему форуму.

Вопрос, естественно, вовсе не в деньгах. Вопрос — что Европой, ее спортом, ее культурой управляют те, кто нас не просто не любит. А кто нас реально ненавидит. Кто готов изничтожать сегодня судьбы собственного футбола, только чтобы не Пирло тренировал Squadra Azzurra. Кто готов сознательно уменьшить мощь собственной культуры, урезав бюджет, только чтобы не было России.

Болезнь? Никакого сомнения. Сознательное поведение? Разумеется. Публичный суицид? Русофобия еще и не до такого доведет.

Ну и как тут не сказать, что в Испании сейчас столица задыхается от плотной гари, потому что Мадриду запрещено из-за санкций использовать наши вертолеты, предназначенные (и купленные для этого специально в свое время Иберийским королевством) для тушения пожаров.

Это последнее обстоятельство — как символ охоты на ведьм, которая уже практиковалась Европой и европейцами, когда там на кострах сжигали известных красоток. И тоже из зависти и ревности.

Европа так и не смогла восстановить популяцию ярких, безудержных и красивых женщин. Футбол и культуру ждет ровно та же судьба.