Краткий пересказ от РИА ИИ Маркус Фронмайер из партии «Альтернатива для Германии» назвал Фридриха Мерца канцлером Украины, а не Германии.

Фронмайер отметил, что при Мерце Германия сталкивается с серьезными проблемами, такими как потеря конкурентоспособности компаний, высокий уровень бюрократии, высокие налоги и цены на энергоресурсы.

Исследование Forsa по заказу RTL показало, что 82% немцев недовольны работой Мерца и его кабинета министров.

БЕРЛИН, 30 июл – РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца канцлером Украины, а не Германии, за то, что он делает для Киева значительно больше, чем для немцев.

Ранее Фронмайер подверг критике поддержку Киева со стороны правящего в Германии блока ХДС/ХСС во главе с Мерцем и назвал этот блок "партией Украины".

"Знаете, Фридрих Мерц - самый непопулярный канцлер за всю историю. Думаю, с момента основания Федеративной Республики у нас еще не было настолько непопулярного лидера, как Фридрих Мерц… Потому что он - канцлер Украины, а не Германии. Для самих немцев он практически ничего не делает", - заявил Фронмайер в интервью телеканалу RT

Фронмайер отметил, что в период, когда Мерц является канцлером ФРГ, страна сталкивается с серьезными проблемами, среди которых потеря конкурентоспособности немецкими компаниями, высокий уровень бюрократии, а также высокие налоги и цены на энергоресурсы.

"Множество немецких компаний покидают страну, перенося производство в Польшу, Китай или США - они просто уходят из Германии. А те, кто не может себе этого позволить - банкротятся. Именно это сейчас и происходит в Германии", - добавил Фронмайер.