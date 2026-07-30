Рейтинг@Mail.ru
Депутат АдГ назвал Мерца канцлером Украины за стремление помогать Киеву - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:30 30.07.2026
Депутат АдГ назвал Мерца канцлером Украины за стремление помогать Киеву

Депутат Фронмайер назвал Мерца канцлером Украины за стремление помогать Киеву

© REUTERS / Yves HermanФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маркус Фронмайер из партии «Альтернатива для Германии» назвал Фридриха Мерца канцлером Украины, а не Германии.
  • Фронмайер отметил, что при Мерце Германия сталкивается с серьезными проблемами, такими как потеря конкурентоспособности компаний, высокий уровень бюрократии, высокие налоги и цены на энергоресурсы.
  • Исследование Forsa по заказу RTL показало, что 82% немцев недовольны работой Мерца и его кабинета министров.
БЕРЛИН, 30 июл – РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца канцлером Украины, а не Германии, за то, что он делает для Киева значительно больше, чем для немцев.
Ранее Фронмайер подверг критике поддержку Киева со стороны правящего в Германии блока ХДС/ХСС во главе с Мерцем и назвал этот блок "партией Украины".
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Немецкий политик призвал Мерца поставить вопрос о доверии в бундестаге
Вчера, 10:57
"Знаете, Фридрих Мерц - самый непопулярный канцлер за всю историю. Думаю, с момента основания Федеративной Республики у нас еще не было настолько непопулярного лидера, как Фридрих Мерц… Потому что он - канцлер Украины, а не Германии. Для самих немцев он практически ничего не делает", - заявил Фронмайер в интервью телеканалу RT.
Фронмайер отметил, что в период, когда Мерц является канцлером ФРГ, страна сталкивается с серьезными проблемами, среди которых потеря конкурентоспособности немецкими компаниями, высокий уровень бюрократии, а также высокие налоги и цены на энергоресурсы.
"Множество немецких компаний покидают страну, перенося производство в Польшу, Китай или США - они просто уходят из Германии. А те, кто не может себе этого позволить - банкротятся. Именно это сейчас и происходит в Германии", - добавил Фронмайер.
Исследование социологического института Forsa по заказу телеканала RTL ранее выявило, что 82% немцев выразили недовольство работой Мерца и его кабинета министров.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Украина и Германия подписали соглашение о производстве беспилотников BARS
8 июля, 12:43
 
В миреУкраинаГерманияКиевФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала