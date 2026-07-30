В Калининграде детский центр закрыли на 90 суток из-за энтеровируса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У троих детей, посещавших детский центр "Умный кот" в Калининграде, выявлено энтеровирусное заболевание.
- В детском центре "Умный кот" выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.
- Деятельность детского центра приостановлена на 90 суток.
КАЛИНИНГРАД, 30 июл – РИА Новости. Деятельность детского центра "Умный кот" в Калининграде приостановлена на 90 суток, у троих ребят выявлено энтеровирусное заболевание, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
По информации ведомства, при внеплановой проверке, которая согласована прокуратурой Калининградской области, в детском центре "Умный кот" на улице Понартская №7 в Калининграде, где осуществляет деятельность по присмотру и уходу за детьми ИП Богачева Е.Н., выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, в том числе в организации питания.
"Основанием проверки соблюдения установленных требований, в том числе по недопущению распространения инфекции, явилось заболевание энтеровирусной инфекцией троих детей... Московским районным судом города Калининграда ИП Богачевой Е.Н. назначено наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток", - говорится в сообщении областного Роспотребнадзора.
По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ.
По данным сайта частного детского сада, "Умный кот" - это центр дневного пребывания детей с 1,5 года и до семи лет. В Калининграде у него три филиала.
Энтеровирус - большая группа кишечных вирусов, которые размножаются в желудочно-кишечном тракте. Попав в кровь, вирус может поражать кожу, слизистую оболочку рта и горла, глаза, мышцы, сердце и нервную систему.