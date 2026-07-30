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Мишустин рассказал о выделении средств для бизнеса в приграничных регионах - РИА Новости, 30.07.2026
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16:45 30.07.2026
Мишустин рассказал о выделении средств для бизнеса в приграничных регионах

Кабмин направит 1,5 млрд рублей бизнесу в приграничных регионах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России дополнительно направит 1,5 миллиарда рублей бизнесу в приграничных регионах на компенсацию расходов за временный простой сотрудников.
  • Средства будут выделены Белгородской, Брянской и Курской областям.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правительство России дополнительно направит 1,5 миллиарда рублей бизнесу в приграничных регионах на компенсацию расходов за временный простой сотрудников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин на заседании кабмина заявил о регулярной работе правительства РФ по поддержке предпринимателей в приграничных регионах, которые оказались в непростой ситуации.
"Сегодня на такие цели дополнительно выделим Белгородской, Брянской и Курской областям свыше 1,5 миллиарда рублей. Эти средства позволят компаниям сократить издержки на оплату временного простоя сотрудников, поддержат бизнес, который создает на этих территориях рабочие места, обеспечивает людей товарами и услугами", – отметил Мишустин.
Глава кабмина поручил Минтруду как можно быстрее довести ресурсы до регионов.
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РоссияКурская областьМихаил МишустинЭкономика
 
 
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