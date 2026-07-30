Мишустин рассказал о выделении средств для бизнеса в приграничных регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство России дополнительно направит 1,5 миллиарда рублей бизнесу в приграничных регионах на компенсацию расходов за временный простой сотрудников.
- Средства будут выделены Белгородской, Брянской и Курской областям.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правительство России дополнительно направит 1,5 миллиарда рублей бизнесу в приграничных регионах на компенсацию расходов за временный простой сотрудников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин на заседании кабмина заявил о регулярной работе правительства РФ по поддержке предпринимателей в приграничных регионах, которые оказались в непростой ситуации.
"Сегодня на такие цели дополнительно выделим Белгородской, Брянской и Курской областям свыше 1,5 миллиарда рублей. Эти средства позволят компаниям сократить издержки на оплату временного простоя сотрудников, поддержат бизнес, который создает на этих территориях рабочие места, обеспечивает людей товарами и услугами", – отметил Мишустин.
Глава кабмина поручил Минтруду как можно быстрее довести ресурсы до регионов.
На поддержку бизнеса в приграничье выделили более четырех миллиардов рублей
3 октября 2025, 17:53