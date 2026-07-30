Израиль передал США возражения по плану по урегулированию в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июл - РИА Новости. Израиль передал спецпосланнику США Тони Блэру возражения по поводу плана из 15 пунктов по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщила в четверг пресс-служба израильского премьер-министра.

"Израиль требует полного разоружения (палестинского движения - ред.) ХАМАС, включая вывоз оружия из Газы и полную демилитаризацию сектора, как предварительного условия для любого процесса. В обсуждаемом документе из 15 пунктов нет достаточного ответа на эти требования, и Израиль передал свои возражения по этому поводу спецпосланнику Тони Блэру", - говорится в сообщении .

Девятого октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую" желтую линию", сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.