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Израиль передал США возражения по плану по урегулированию в Газе - РИА Новости, 30.07.2026
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19:47 30.07.2026
Израиль передал США возражения по плану по урегулированию в Газе

Офис Нетаньяху: Израиль передал США возражения по плану из 15 пунктов по Газе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль передал спецпосланнику США Тони Блэру возражения по поводу плана из 15 пунктов по урегулированию конфликта в секторе Газа.
  • Израиль требует полного разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа как предварительного условия для любого процесса и не выведет свои войска от «желтой линии» до выполнения этих условий.
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июл - РИА Новости. Израиль передал спецпосланнику США Тони Блэру возражения по поводу плана из 15 пунктов по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщила в четверг пресс-служба израильского премьер-министра.
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"Израиль требует полного разоружения (палестинского движения - ред.) ХАМАС, включая вывоз оружия из Газы и полную демилитаризацию сектора, как предварительного условия для любого процесса. В обсуждаемом документе из 15 пунктов нет достаточного ответа на эти требования, и Израиль передал свои возражения по этому поводу спецпосланнику Тони Блэру", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Израиль не выведет свои войска от "желтой линии" в секторе Газа до разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора.
Девятого октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую" желтую линию", сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.
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