"Перекинется на весь регион". В США испугались из-за произошедшего в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стратегия США против Ирана зашла в тупик, президент Трамп не находит выхода из конфликта, сообщает The New York Times.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Стратегия Соединенных Штатов против Ирана зашла в тупик, сообщает The New York Times.
"В минувшие выходные президент Трамп отринул возможность возобновления полномасштабной войны. Однако он никак не нащупает выход из развязанного им конфликта: Иран оказался крепким орешком", — говорится в публикации.
По данным издания, война, которую Трамп еще с апреля пытается завершить дипломатическим путем, "грозит перекинуться на весь регион — в тот самый момент, когда США стремятся с ней покончить".
В среду глава Белого дома пообещал нанести мощные удары по ИРИ в ответ на атаку дрона неизвестного происхождения на принадлежащий США танкер с СПГ в египетском порту Дамиетта.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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