Иранские военные нанесли удары по военной базе США в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ Иранские военные нанесли удары по военной базе США Али ас-Салем в Кувейте.

В результате атаки КСИР были уничтожены два ангара для БПЛА и топливное хранилище.

ТЕГЕРАН, 30 июл – РИА Новости. Иранские военные в ответ на атаки США на Иран в ночь на четверг нанесли удары по военной базе США Али ас-Салем в Кувейте, уничтожили два ангара для БПЛА и топливное хранилище, следует из заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее Центральное командование (CENTCOM) сообщило, что вооруженные силы США в ночь на четверг завершили очередную волну ударов по Ирану

"Сегодня в рамках операции "Наср-2" и наказания агрессора силы КСИР атаковали американскую авиабазу Али ас-Салем, уничтожили два ангара для беспилотников и топливное хранилище для самолетов и военных вертолетов", - говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранская гостелерадиокомпания.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.