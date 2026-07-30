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Иранские военные нанесли удары по военной базе США в Кувейте - РИА Новости, 30.07.2026
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16:23 30.07.2026
Иранские военные нанесли удары по военной базе США в Кувейте

КСИР заявил, что нанес удары по базе США Али ас-Салем в Кувейте

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранские военные нанесли удары по военной базе США Али ас-Салем в Кувейте.
  • В результате атаки КСИР были уничтожены два ангара для БПЛА и топливное хранилище.
ТЕГЕРАН, 30 июл – РИА Новости. Иранские военные в ответ на атаки США на Иран в ночь на четверг нанесли удары по военной базе США Али ас-Салем в Кувейте, уничтожили два ангара для БПЛА и топливное хранилище, следует из заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Ранее Центральное командование (CENTCOM) сообщило, что вооруженные силы США в ночь на четверг завершили очередную волну ударов по Ирану.
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"Сегодня в рамках операции "Наср-2" и наказания агрессора силы КСИР атаковали американскую авиабазу Али ас-Салем, уничтожили два ангара для беспилотников и топливное хранилище для самолетов и военных вертолетов", - говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранская гостелерадиокомпания.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.
Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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