Одного из пострадавших в ДТП на МКАД отвезли в больницу на вертолете

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Одного из пострадавших в ДТП на МКАД в Москве отвезли в лечебное учреждение города на вертолете, сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.