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Одного из пострадавших в ДТП на МКАД отвезли в больницу на вертолете - РИА Новости, 30.07.2026
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21:30 30.07.2026
Одного из пострадавших в ДТП на МКАД отвезли в больницу на вертолете

Одного из пострадавших в ДТП на МКАД госпитализировали с помощью вертолета

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAXДТП с участием нескольких автомобилей на 30 километре МКАД в Москве
ДТП с участием нескольких автомобилей на 30 километре МКАД в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAX
ДТП с участием нескольких автомобилей на 30 километре МКАД в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 30-м километре МКАД в Москве произошло столкновение пяти машин, в результате которого погиб один человек и трое пострадали.
  • Одну из пострадавших, пожилую женщину, эвакуировали в лечебное учреждение Москвы на вертолете.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Одного из пострадавших в ДТП на МКАД в Москве отвезли в лечебное учреждение города на вертолете, сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщили, что пять машин столкнулись на 30-м километре МКАД в Москве, погиб один человек, три человека пострадали. На место происшествия были высланы экстренные службы, в том числе расчет ПСО №215 столичного пожарно-спасательного центра, а также вылетел дежурный санитарный вертолет.
"Одного из пострадавших - пожилую женщину - вертолетом эвакуировали в специализированное лечебное учреждение города Москвы", - говорится в Telegram-канале департамента.
Уточняется, что на борту воздушного судна пациентку сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф Москвы.
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