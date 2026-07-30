Одного из пострадавших в ДТП на МКАД отвезли в больницу на вертолете

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 30-м километре МКАД в Москве произошло столкновение пяти машин, в результате которого погиб один человек и трое пострадали.
- Одну из пострадавших, пожилую женщину, эвакуировали в лечебное учреждение Москвы на вертолете.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Одного из пострадавших в ДТП на МКАД в Москве отвезли в лечебное учреждение города на вертолете, сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщили, что пять машин столкнулись на 30-м километре МКАД в Москве, погиб один человек, три человека пострадали. На место происшествия были высланы экстренные службы, в том числе расчет ПСО №215 столичного пожарно-спасательного центра, а также вылетел дежурный санитарный вертолет.
"Одного из пострадавших - пожилую женщину - вертолетом эвакуировали в специализированное лечебное учреждение города Москвы", - говорится в Telegram-канале департамента.
Уточняется, что на борту воздушного судна пациентку сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф Москвы.