В России увеличилось число иностранцев, выдворенных за нарушения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За первое полугодие 2026 года число иностранцев, выдворенных из России за административные правонарушения, выросло в 2,6 раза.
- На иностранных граждан в первом полугодии 2026 года составлено 1,2 миллиона протоколов об административных правонарушениях, что на 24,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число иностранцев, выдворенных из России за административные правонарушения, за первое полугодие 2026 года выросло в 2,6 раза, сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.
По информации Совбеза РФ, на иностранных граждан в первом полугодии 2026 года составлено 1,2 миллиона протоколов об административных правонарушениях, что на 24,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
"За указанные деяния в отношении них принято решений: об административном выдворении из страны - 99,4 тысячи (рост в 2,6 раза)", - говорится в сообщении.
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