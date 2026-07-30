В России увеличилось число иностранцев, выдворенных за нарушения

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число иностранцев, выдворенных из России за административные правонарушения, за первое полугодие 2026 года выросло в 2,6 раза, сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.

"За указанные деяния в отношении них принято решений: об административном выдворении из страны - 99,4 тысячи (рост в 2,6 раза)", - говорится в сообщении.