Рейтинг@Mail.ru
В России увеличилось число иностранцев, выдворенных за нарушения - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 30.07.2026 (обновлено: 10:18 30.07.2026)
В России увеличилось число иностранцев, выдворенных за нарушения

Число иностранцев, выдворенных из РФ за нарушения, за полгода почти утроилось

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРейд по проверке документов у мигрантов
Рейд по проверке документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Рейд по проверке документов у мигрантов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За первое полугодие 2026 года число иностранцев, выдворенных из России за административные правонарушения, выросло в 2,6 раза.
  • На иностранных граждан в первом полугодии 2026 года составлено 1,2 миллиона протоколов об административных правонарушениях, что на 24,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число иностранцев, выдворенных из России за административные правонарушения, за первое полугодие 2026 года выросло в 2,6 раза, сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.
По информации Совбеза РФ, на иностранных граждан в первом полугодии 2026 года составлено 1,2 миллиона протоколов об административных правонарушениях, что на 24,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
"За указанные деяния в отношении них принято решений: об административном выдворении из страны - 99,4 тысячи (рост в 2,6 раза)", - говорится в сообщении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Путин подписал пакет законов о мигрантах
26 июля, 14:40
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала