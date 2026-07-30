В поисках пропавшего в Ингушетии мужчины участвуют около ста человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В поисках пропавшего жителя Ингушетии участвуют около 100 спасателей и добровольцев.

Поисковые работы ведутся на реке Асса с использованием пяти единиц техники.

НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Около 100 спасателей и добровольцев участвуют в поисках пропавшего на реке 10 дней назад жителя Ингушетии, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС РФ.

Ранее ведомство сообщало, что 27-летний мужчина, предположительно, утонул в реке Асса 21 июля, с тех пор организованы его поиски.