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В поисках пропавшего в Ингушетии мужчины участвуют около ста человек - РИА Новости, 30.07.2026
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15:33 30.07.2026 (обновлено: 15:38 30.07.2026)
В поисках пропавшего в Ингушетии мужчины участвуют около ста человек

В поисках пропавшего 10 дней назад мужчины в Ингушетии участвуют сто человек

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Ингушетия/TelegramПоиск пропавшего на реке Асса жителя Ингушетии
Поиск пропавшего на реке Асса жителя Ингушетии - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Ингушетия/Telegram
Поиск пропавшего на реке Асса жителя Ингушетии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поисках пропавшего жителя Ингушетии участвуют около 100 спасателей и добровольцев.
  • Поисковые работы ведутся на реке Асса с использованием пяти единиц техники.
НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Около 100 спасателей и добровольцев участвуют в поисках пропавшего на реке 10 дней назад жителя Ингушетии, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС РФ.
Ранее ведомство сообщало, что 27-летний мужчина, предположительно, утонул в реке Асса 21 июля, с тех пор организованы его поиски.
"Сегодня в поисковых работах на реке Асса задействовано более 90 человек и пять единиц техники. Спасатели и волонтеры обследуют берега и акваторию реки", - сказал собеседник агентства.
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