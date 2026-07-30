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Митрополит Иларион заявил, что его дело в Чехии могут возобновить - РИА Новости, 30.07.2026
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12:52 30.07.2026
Митрополит Иларион заявил, что его дело в Чехии могут возобновить

Митрополит Иларион рассказал о приостановлении дела против него в Чехии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМитрополит Иларион
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Митрополит Иларион. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Митрополит Иларион (Алфеев) сообщил, что дело против него в Чехии приостановлено, но может быть возобновлено, если он снова начнет служить в Карловых Варах.
  • Митрополит был задержан чешской полицией по подозрению в хранении наркотиков, но отпущен без предъявления обвинения, так как, по его словам, наркотики были подложены в его автомобиль.
  • Адвокат митрополита Илариона заявил, что полиция не обнаружила доказательств, связывающих митрополита с находкой в автомобиле, и расследование в отношении него приостановлено.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Ольга Липич. Митрополит Иларион (Алфеев) рассказал РИА Новости, что "приостановление дела" против него в Чехии после обнаружения в его машине подброшенных запрещенных веществ означает, что это "дело" можно реанимировать, например, если он снова начнет служить в Карловых Варах, но пока он в России и надеется на покой.
"На практике "приостановление" дела означает, что в любой момент его можно реанимировать, например, если бы я снова появился в Карловых Варах и начал служить. Но пока я остаюсь в России, я никому там не буду интересен, и меня, надеюсь, оставят в покое", - сказал Иларион.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Митрополит Иларион рассказал, как ему удалось покинуть Чехию
31 мая, 17:04
Как сообщалось ранее, митрополит Иларион 24 мая был задержан чешской полицией вместе с сопровождавшим его видеооператором и помещен в изолятор по подозрению в хранении наркотиков, которые якобы были найдены у него в машине. Он был отпущен на свободу 26 мая без предъявления обвинения и дополнительных условий и в ночь на 30 мая вернулся в Россию. Архиерей с самого начала категорически отверг причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков, заявил, что наркотики были подложены в его автомобиль и выразил надежду, что заказчики и исполнители этой провокации будут найдены и понесут ответственность.
В четверг митрополит сообщил РИА Новости со ссылкой на своего адвоката, что на изъятых из его машины пакетах, кошельке и банкнотах проводился поиск отпечатков пальцев и следов ДНК, однако были обнаружены только отпечатки пальцев полицейского, который их нашел. В итоге, по словам архиерея, полиция "приостановила" дело в отношении него и пассажиров машины.
Иерарх привел интерпретацию адвоката, согласно которой постановление о так называемом "приостановлении дела" на самом деле означает, что полиция не обнаружила никаких доказательств, которые связывали бы митрополита с находкой в автомобиле. "Более того, не было даже никаких оснований для таких предположений", - процитировал адвоката митрополит Иларион.
Дальнейшие действия полиции больше не касаются митрополита, по словам его адвоката. "Полиция должна выяснить, кто и каким образом поместил наркотики в автомобиль. А также, с какой целью это было сделано. Эта часть расследования уже является закрытой", - отметил иерарх, добавив, что он уже не может получить никакой информации о его результатах.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Митрополит Иларион рассказал, какие угрозы получал в Чехии
Вчера, 12:49
Митрополит Иларион пояснил, что в Чехии в последние годы "высокий градус антироссийской истерии", он получал письма с требованиями покинуть страну и угрозами, а в местных СМИ писали про русское подворье в Карловых Варах, что это якобы ячейка российских спецслужб.
Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла сообщила, что его указом от 29 июля 2026 года, в ответ на просьбу пребывающего на покое митрополита Илариона о предоставлении возможности нахождения в России для заботы о престарелой матери, временно приостановлено действие патриаршего указа от 3 июня о направлении митрополита в Бразилию. Теперь местом пребывания на покое и служения митрополиту Илариону определен Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь в Подмосковье, с получением от него содержания. Митрополит сказал РИА Новости, что благодарен патриарху Кириллу и рад служить в Крестовоздвиженском монастыре.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Митрополит Иларион рассказал, что мечтает провести остаток дней на покое
Вчера, 10:30
 
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