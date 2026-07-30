Митрополит Иларион заявил, что его дело в Чехии могут возобновить

Краткий пересказ от РИА ИИ Митрополит Иларион (Алфеев) сообщил, что дело против него в Чехии приостановлено, но может быть возобновлено, если он снова начнет служить в Карловых Варах.

Митрополит был задержан чешской полицией по подозрению в хранении наркотиков, но отпущен без предъявления обвинения, так как, по его словам, наркотики были подложены в его автомобиль.

Адвокат митрополита Илариона заявил, что полиция не обнаружила доказательств, связывающих митрополита с находкой в автомобиле, и расследование в отношении него приостановлено.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Ольга Липич. Митрополит Иларион (Алфеев) рассказал РИА Новости, что "приостановление дела" против него в Чехии после обнаружения в его машине подброшенных запрещенных веществ означает, что это "дело" можно реанимировать, например, если он снова начнет служить в Карловых Варах, но пока он в России и надеется на покой.

"На практике "приостановление" дела означает, что в любой момент его можно реанимировать, например, если бы я снова появился в Карловых Варах и начал служить. Но пока я остаюсь в России , я никому там не буду интересен, и меня, надеюсь, оставят в покое", - сказал Иларион.

Как сообщалось ранее, митрополит Иларион 24 мая был задержан чешской полицией вместе с сопровождавшим его видеооператором и помещен в изолятор по подозрению в хранении наркотиков, которые якобы были найдены у него в машине. Он был отпущен на свободу 26 мая без предъявления обвинения и дополнительных условий и в ночь на 30 мая вернулся в Россию. Архиерей с самого начала категорически отверг причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков, заявил, что наркотики были подложены в его автомобиль и выразил надежду, что заказчики и исполнители этой провокации будут найдены и понесут ответственность.

В четверг митрополит сообщил РИА Новости со ссылкой на своего адвоката, что на изъятых из его машины пакетах, кошельке и банкнотах проводился поиск отпечатков пальцев и следов ДНК, однако были обнаружены только отпечатки пальцев полицейского, который их нашел. В итоге, по словам архиерея, полиция "приостановила" дело в отношении него и пассажиров машины.

Иерарх привел интерпретацию адвоката, согласно которой постановление о так называемом "приостановлении дела" на самом деле означает, что полиция не обнаружила никаких доказательств, которые связывали бы митрополита с находкой в автомобиле. "Более того, не было даже никаких оснований для таких предположений", - процитировал адвоката митрополит Иларион.

Дальнейшие действия полиции больше не касаются митрополита, по словам его адвоката. "Полиция должна выяснить, кто и каким образом поместил наркотики в автомобиль. А также, с какой целью это было сделано. Эта часть расследования уже является закрытой", - отметил иерарх, добавив, что он уже не может получить никакой информации о его результатах.

Митрополит Иларион пояснил, что в Чехии в последние годы "высокий градус антироссийской истерии", он получал письма с требованиями покинуть страну и угрозами, а в местных СМИ писали про русское подворье в Карловых Варах, что это якобы ячейка российских спецслужб.