Митрополит Иларион рассказал, какие угрозы получал в Чехии

Краткий пересказ от РИА ИИ Митрополит Иларион (Алфеев) сообщил, что получал угрозы с требованием покинуть Чехию из-за антироссийской истерии.

Митрополит был задержан чешской полицией по подозрению в хранении наркотиков, но отпущен на свободу без предъявления обвинения.

На изъятых из машины митрополита пакетах с запрещенными веществами обнаружены только отпечатки пальцев полицейского, который их нашел.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Ольга Липич. Митрополит Иларион (Алфеев) рассказал РИА Новости, что из-за "антироссийской истерии" в Чехии получал в Карловых Варах по электронной почте угрозы с требованием покинуть место служения: "Убирайся из Чехии, русская сволочь!".

Как сообщалось ранее, митрополит Иларион 24 мая был задержан чешской полицией вместе с сопровождавшим его видеооператором и помещен в изолятор по подозрению в хранении наркотиков, которые якобы были найдены у него в машине. Он был отпущен на свободу 26 мая без предъявления обвинения и дополнительных условий и в ночь на 30 мая вернулся в Россию . Архиерей с самого начала категорически отверг причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков, заявил, что наркотики были подложены в его автомобиль и выразил надежду, что заказчики и исполнители этой провокации будут найдены и понесут ответственность.

"Власти Чехии через прессу регулярно посылали сигналы, суть которых была: уезжай отсюда, пока цел. Я также получал угрозы по электронной почте: "Убирайся из Чехии, русская сволочь!". Кто не был в этой стране в последние годы, даже не представляет, какой там высокий градус антироссийской истерии", - сказал Иларион.

Он прослужил в Чехии в общей сложности 17 месяцев, в прошлом году совершил 85 богослужений, за первые пять месяцев этого года – 50 богослужений. И храм всегда был переполнен, отметил собеседник агентства.

Но в стране, по его словам, раздувалась русофобия. "Про наше подворье в Карловых Варах писали, что это ячейка российских спецслужб, богослужения совершаются лишь для прикрытия агентурной деятельности, а я российский шпион. Писали, что нужно найти способ убрать меня из Чехии, а храм конфисковать", - поделился митрополит Иларион.

В итоге, добавил он, "способ нашли" - в его машину "заложили наркотики", 24 мая он был задержан, но спустя двое суток отпущен. "Благодарю российский МИД за четкую и ясную позицию. Россия умеет защищать своих соотечественников!" - подчеркнул архиерей.

Митрополит Иларион также сообщил РИА Новости со ссылкой на своего адвоката, что на изъятых из его машины пакетах с запрещенными веществами обнаружены только отпечатки пальцев полицейского, который их нашел. В итоге полиция "приостановила" дело в отношении митрополита и пассажиров машины. Однако собеседник агентства отметил, что "приостановление дела" означает, что его можно реанимировать, например, если он снова начнет служить в Карловых Варах. Но пока он в России и надеется на покой.