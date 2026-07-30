Митрополит Иларион рассказал, что мечтает провести остаток дней на покое

Краткий пересказ от РИА ИИ Митрополит Иларион (Алфеев) мечтает провести остаток дней на покое по примеру святителя Феофана Затворника.

Также он готовит к изданию новые труды о Дмитрии Шостаковиче, Микеланджело и ангелах.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Ольга Липич. Известный иерарх Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев) рассказал РИА Новости, что мечтает провести остаток дней на покое по примеру святителя Феофана Затворника, готовит к изданию новые труды - о Дмитрии Шостаковиче и Микеланджело, об ангелах, а также заканчивает работу над книгой об Иоанне Богослове.

Ранее пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла сообщила, что его указом от 29 июля, в ответ на просьбу пребывающего на покое митрополита Илариона о предоставлении возможности нахождения в России для заботы о престарелой матери, временно приостановлено действие патриаршего указа от 3 июня о направлении митрополита в Бразилию . Теперь же местом пребывания на покое и служения митрополиту Илариону определен Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь в Подмосковье, с получением от него содержания. Митрополит сказал РИА Новости, что благодарен патриарху Кириллу и рад служить в Крестовоздвиженском монастыре.

"Моя мечта - провести остаток дней на покое, по примеру святителя Феофана Затворника, который ушел на покой в возрасте 50 с небольшим лет, а потом и в затвор. Объяснял он это так: "Я заперся, чтобы не мешали, но не в видах строжайшего подвижничества, а в видах беспрепятственного книжничества". Мне это очень понятно и близко", - рассказал митрополит Иларион.

По его словам, он "не по своей инициативе ушел на покой", но видит в этом "промысел Божий".

Митрополит Иларион отметил, что постоянно работает над книгами и обычно пишет одновременно две или три. Только что вышла его книга "Сияние славы" - это толкование на Послание к евреям, как пояснил собеседник агентства, самое объемное и современное из имеющихся на русском языке.

"Скоро выйдет моя книга о Шостаковиче и Микеланджело, затем книга об ангелах. Сейчас я заканчиваю работу над книгой об Иоанне Богослове для серии ЖЗЛ", - добавил митрополит Иларион.

Ранее в серии ЖЗЛ уже вышли его книги об Иисусе Христе, об апостолах Петре и Павле и о патриархе Кирилле.