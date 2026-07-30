Митрополит Иларион рассказал, что мечтает провести остаток дней на покое

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Митрополит Иларион (Алфеев) мечтает провести остаток дней на покое по примеру святителя Феофана Затворника.
- Также он готовит к изданию новые труды о Дмитрии Шостаковиче, Микеланджело и ангелах.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Ольга Липич. Известный иерарх Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев) рассказал РИА Новости, что мечтает провести остаток дней на покое по примеру святителя Феофана Затворника, готовит к изданию новые труды - о Дмитрии Шостаковиче и Микеланджело, об ангелах, а также заканчивает работу над книгой об Иоанне Богослове.
Ранее пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла сообщила, что его указом от 29 июля, в ответ на просьбу пребывающего на покое митрополита Илариона о предоставлении возможности нахождения в России для заботы о престарелой матери, временно приостановлено действие патриаршего указа от 3 июня о направлении митрополита в Бразилию. Теперь же местом пребывания на покое и служения митрополиту Илариону определен Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь в Подмосковье, с получением от него содержания. Митрополит сказал РИА Новости, что благодарен патриарху Кириллу и рад служить в Крестовоздвиженском монастыре.
"Моя мечта - провести остаток дней на покое, по примеру святителя Феофана Затворника, который ушел на покой в возрасте 50 с небольшим лет, а потом и в затвор. Объяснял он это так: "Я заперся, чтобы не мешали, но не в видах строжайшего подвижничества, а в видах беспрепятственного книжничества". Мне это очень понятно и близко", - рассказал митрополит Иларион.
По его словам, он "не по своей инициативе ушел на покой", но видит в этом "промысел Божий".
Митрополит Иларион отметил, что постоянно работает над книгами и обычно пишет одновременно две или три. Только что вышла его книга "Сияние славы" - это толкование на Послание к евреям, как пояснил собеседник агентства, самое объемное и современное из имеющихся на русском языке.
"Скоро выйдет моя книга о Шостаковиче и Микеланджело, затем книга об ангелах. Сейчас я заканчиваю работу над книгой об Иоанне Богослове для серии ЖЗЛ", - добавил митрополит Иларион.
Ранее в серии ЖЗЛ уже вышли его книги об Иисусе Христе, об апостолах Петре и Павле и о патриархе Кирилле.
Митрополит 24 мая был задержан чешской полицией вместе с сопровождавшим его видеооператором и помещен в изолятор по подозрению в хранении наркотиков, которые якобы были найдены у него в машине. Он был отпущен на свободу 26 мая без предъявления обвинения и дополнительных условий и в ночь на 30 мая вернулся в Россию. Архиерей категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. Он настаивает на том, что наркотики были подложены в его автомобиль, и надеется, что и заказчики, и исполнители этой провокации будут найдены и понесут ответственность.