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Митрополит Иларион рассказал, что мечтает провести остаток дней на покое - РИА Новости, 30.07.2026
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Религия
 
10:30 30.07.2026
Митрополит Иларион рассказал, что мечтает провести остаток дней на покое

Митрополит Иларион мечтает провести остаток дней на покое по примеру Затворника

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМитрополит Иларион
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Митрополит Иларион. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Митрополит Иларион (Алфеев) мечтает провести остаток дней на покое по примеру святителя Феофана Затворника.
  • Также он готовит к изданию новые труды о Дмитрии Шостаковиче, Микеланджело и ангелах.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Ольга Липич. Известный иерарх Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев) рассказал РИА Новости, что мечтает провести остаток дней на покое по примеру святителя Феофана Затворника, готовит к изданию новые труды - о Дмитрии Шостаковиче и Микеланджело, об ангелах, а также заканчивает работу над книгой об Иоанне Богослове.
Ранее пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла сообщила, что его указом от 29 июля, в ответ на просьбу пребывающего на покое митрополита Илариона о предоставлении возможности нахождения в России для заботы о престарелой матери, временно приостановлено действие патриаршего указа от 3 июня о направлении митрополита в Бразилию. Теперь же местом пребывания на покое и служения митрополиту Илариону определен Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь в Подмосковье, с получением от него содержания. Митрополит сказал РИА Новости, что благодарен патриарху Кириллу и рад служить в Крестовоздвиженском монастыре.
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"Моя мечта - провести остаток дней на покое, по примеру святителя Феофана Затворника, который ушел на покой в возрасте 50 с небольшим лет, а потом и в затвор. Объяснял он это так: "Я заперся, чтобы не мешали, но не в видах строжайшего подвижничества, а в видах беспрепятственного книжничества". Мне это очень понятно и близко", - рассказал митрополит Иларион.
По его словам, он "не по своей инициативе ушел на покой", но видит в этом "промысел Божий".
Митрополит Иларион отметил, что постоянно работает над книгами и обычно пишет одновременно две или три. Только что вышла его книга "Сияние славы" - это толкование на Послание к евреям, как пояснил собеседник агентства, самое объемное и современное из имеющихся на русском языке.
"Скоро выйдет моя книга о Шостаковиче и Микеланджело, затем книга об ангелах. Сейчас я заканчиваю работу над книгой об Иоанне Богослове для серии ЖЗЛ", - добавил митрополит Иларион.
Ранее в серии ЖЗЛ уже вышли его книги об Иисусе Христе, об апостолах Петре и Павле и о патриархе Кирилле.
Митрополит 24 мая был задержан чешской полицией вместе с сопровождавшим его видеооператором и помещен в изолятор по подозрению в хранении наркотиков, которые якобы были найдены у него в машине. Он был отпущен на свободу 26 мая без предъявления обвинения и дополнительных условий и в ночь на 30 мая вернулся в Россию. Архиерей категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. Он настаивает на том, что наркотики были подложены в его автомобиль, и надеется, что и заказчики, и исполнители этой провокации будут найдены и понесут ответственность.
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РелигияРоссияБразилияМосковская область (Подмосковье)Дмитрий ШостаковичМитрополит Иларион (Алфеев)Иисус ХристосРусская православная церковь
 
 
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