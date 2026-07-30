Искусственный интеллект не может воспитать человека, заявила Ямпольская

Краткий пересказ от РИА ИИ Елена Ямпольская заявила, что воспитать человека и передать ему смыслы и ценности может только другой человек, а не искусственный интеллект.

По ее мнению, искусственный интеллект — это средство для выполнения задач, цели для которого определяет человек.

Ямпольская отметила, что развитие технологий обеспечивает безопасность государства и сохранение его суверенитета.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект не может воспитать человека, передача смыслов и ценностей возможна только от человека к человеку, заявила советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.

"Никакой искусственный интеллект человека воспитать не может. Человека может воспитать только человек, и передавать смыслы и ценности можно только от человека к человеку", - сказала она журналистам, комментируя вопрос правового регулирования применения ИИ в творческих индустриях и влияния использования технологий на жизнь человека.

Ямпольская отметила, искусственный интеллект - это средство для выполнения различного рода задач, их "не нужно ни идеализировать, ни демонизировать", а цели всегда определяет человек, поэтому если цель сформулирована правильно, то и средство будет работать во благо.