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Искусственный интеллект не может воспитать человека, заявила Ямпольская - РИА Новости, 30.07.2026
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14:40 30.07.2026
Искусственный интеллект не может воспитать человека, заявила Ямпольская

Ямпольская: искусственный интеллект не может воспитать человека

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЕлена Ямпольская
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Елена Ямпольская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Ямпольская заявила, что воспитать человека и передать ему смыслы и ценности может только другой человек, а не искусственный интеллект.
  • По ее мнению, искусственный интеллект — это средство для выполнения задач, цели для которого определяет человек.
  • Ямпольская отметила, что развитие технологий обеспечивает безопасность государства и сохранение его суверенитета.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект не может воспитать человека, передача смыслов и ценностей возможна только от человека к человеку, заявила советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.
"Никакой искусственный интеллект человека воспитать не может. Человека может воспитать только человек, и передавать смыслы и ценности можно только от человека к человеку", - сказала она журналистам, комментируя вопрос правового регулирования применения ИИ в творческих индустриях и влияния использования технологий на жизнь человека.
Ямпольская отметила, искусственный интеллект - это средство для выполнения различного рода задач, их "не нужно ни идеализировать, ни демонизировать", а цели всегда определяет человек, поэтому если цель сформулирована правильно, то и средство будет работать во благо.
По словам Ямпольской, в современном мире развитие технологий обеспечивает безопасность государства, а безопасность государства - это и благополучие граждан, и сохранение суверенитета, поэтому отставание в развитии науки и технологий может повлечь проблемы с суверенитетом государства.
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РоссияЕлена ЯмпольскаяИскусственный интеллект (ИИ)Технологии
 
 
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