МИД Палестины раскритиковал перенос посольств в Иерусалим

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел Палестины Агабекян-Шахин заявила, что перенос иностранных посольств в Иерусалим нарушает международное право и резолюции Совета Безопасности ООН.

Подобные действия палестинские власти расценивают как акт агрессии против палестинского народа, который наносит серьезный удар по перспективам достижения мира.

Перенос посольств означает неприемлемую нормализацию оккупации и представляет собой открытое пренебрежение резолюциями ООН.

КАИР, 30 июл - РИА Новости. Перенос иностранных посольств в Иерусалим нарушает международное право и резолюции Совета Безопасности ООН, заявила РИА Новости министр иностранных дел Палестины Варсен Агабекян-Шахин.

"Мы считаем такие шаги грубым нарушением международного права и четких резолюций ООН , которые касаются святого города, его правового и политического статуса, а также справедливых и законных прав палестинского народа", - сказала она, комментируя открытие дипмиссий ряда стран, в том числе республики Науру , в Иерусалиме.

По словам Агабекян-Шахин, палестинские власти также расценивают подобные действия как "акт агрессии против палестинского народа и его прав, который наносит серьезный удар по перспективам достижения мира на основе принципа "два государства для двух народов".

Как отметила глава МИД, перенос посольств иностранных государств в Иерусалим означает "неприемлемую нормализацию оккупации и сопутствующих ей преступлений, а также представляет собой открытое пренебрежение резолюциями ООН" в момент, когда Израиль особенно жестко действует на всех оккупированных территориях.