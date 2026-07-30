МИД Палестины раскритиковал перенос посольств в Иерусалим

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Палестины Агабекян-Шахин заявила, что перенос иностранных посольств в Иерусалим нарушает международное право и резолюции Совета Безопасности ООН.
- Подобные действия палестинские власти расценивают как акт агрессии против палестинского народа, который наносит серьезный удар по перспективам достижения мира.
- Перенос посольств означает неприемлемую нормализацию оккупации и представляет собой открытое пренебрежение резолюциями ООН.
КАИР, 30 июл - РИА Новости. Перенос иностранных посольств в Иерусалим нарушает международное право и резолюции Совета Безопасности ООН, заявила РИА Новости министр иностранных дел Палестины Варсен Агабекян-Шахин.
"Мы считаем такие шаги грубым нарушением международного права и четких резолюций ООН, которые касаются святого города, его правового и политического статуса, а также справедливых и законных прав палестинского народа", - сказала она, комментируя открытие дипмиссий ряда стран, в том числе республики Науру, в Иерусалиме.
По словам Агабекян-Шахин, палестинские власти также расценивают подобные действия как "акт агрессии против палестинского народа и его прав, который наносит серьезный удар по перспективам достижения мира на основе принципа "два государства для двух народов".
Как отметила глава МИД, перенос посольств иностранных государств в Иерусалим означает "неприемлемую нормализацию оккупации и сопутствующих ей преступлений, а также представляет собой открытое пренебрежение резолюциями ООН" в момент, когда Израиль особенно жестко действует на всех оккупированных территориях.
В июле кабинет министров республики Науру принял решение открыть посольство в Израиле в Иерусалиме. Дипмиссия этой страны станет десятой, которая станет работать из Иерусалима, несмотря на то что Палестинское государство также считает Восточный Иерусалим своей столицей.