Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший начальник штаба сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич использовал аккаунт в "Одноклассниках" для обсуждения деликатных тем.
- Так он пытался не допустить утечки информации СБУ.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Бывший начальник штаба сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич использовал аккаунт в социальной сети "Одноклассники", чтобы не допустить утечки информации для СБУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В российских силовых структурах заявили, что бывший начальник штаба сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич якобы использовал аккаунт в социальной сети "Одноклассники" для общения по вопросам, которые не хотел обсуждать по другим каналам связи.
"Грузевич всегда недолюбливал контрразведку СБУ и для обсуждения деликатных тем использовал свою страницу в "Одноклассниках", — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, СБУ ранее пытались взломать страницу Грузевича в "Одноклассниках", но попытки оказалось безуспешны.