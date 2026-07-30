Экс-глава штаба сухопутных сил ВСУ прятался от СБУ в "Одноклассниках"

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший начальник штаба сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич использовал аккаунт в "Одноклассниках" для обсуждения деликатных тем.

Так он пытался не допустить утечки информации СБУ.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Бывший начальник штаба сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич использовал аккаунт в социальной сети "Одноклассники", чтобы не допустить утечки информации для СБУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В российских силовых структурах заявили, что бывший начальник штаба сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич якобы использовал аккаунт в социальной сети " Одноклассники " для общения по вопросам, которые не хотел обсуждать по другим каналам связи.

"Грузевич всегда недолюбливал контрразведку СБУ и для обсуждения деликатных тем использовал свою страницу в "Одноклассниках", — сообщил собеседник агентства.