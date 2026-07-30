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Экс-глава штаба сухопутных сил ВСУ прятался от СБУ в "Одноклассниках" - РИА Новости, 30.07.2026
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18:43 30.07.2026
Экс-глава штаба сухопутных сил ВСУ прятался от СБУ в "Одноклассниках"

Экс-глава штаба сухопутных сил ВСУ Грузевич прятался от СБУ в "Одноклассниках"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк"Одноклассники"
Одноклассники - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Одноклассники". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший начальник штаба сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич использовал аккаунт в "Одноклассниках" для обсуждения деликатных тем.
  • Так он пытался не допустить утечки информации СБУ.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Бывший начальник штаба сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич использовал аккаунт в социальной сети "Одноклассники", чтобы не допустить утечки информации для СБУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В российских силовых структурах заявили, что бывший начальник штаба сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич якобы использовал аккаунт в социальной сети "Одноклассники" для общения по вопросам, которые не хотел обсуждать по другим каналам связи.
"Грузевич всегда недолюбливал контрразведку СБУ и для обсуждения деликатных тем использовал свою страницу в "Одноклассниках", — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, СБУ ранее пытались взломать страницу Грузевича в "Одноклассниках", но попытки оказалось безуспешны.
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