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Биолог объяснил, почему опасно собирать грибы у дороги - РИА Новости, 30.07.2026
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03:13 30.07.2026
Биолог объяснил, почему опасно собирать грибы у дороги

Биолог Федоров: грибы нельзя собирать у дороги из-за наличия в них токсинов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОпята
Опята - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грибы впитывают в себя токсины и тяжелые металлы, которые опасны для человека, поэтому их нельзя собирать у дороги.
  • В радиусе 500–1000 метров от крупных трасс почва содержит высокие концентрации токсичных веществ, которые накапливаются в грибах.
  • Замачивание грибов на 8 часов и варка в течение 20 минут могут снизить концентрацию тяжелых металлов, но важно соблюдать технологию приготовления и не оставлять грибы в воде надолго.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Грибы умеют впитывать в себя токсины и тяжелые металлы, которые опасны для человека, поэтому их нельзя собирать у дороги, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
По словам биолога, многие думают, что опасность грибов зависит от сезона, например, что весенние или осенние грибы вреднее летних, но на самом главное не время сбора, а место.
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"Нельзя собирать грибы около магистралей и дорог, так как в радиусе 500–1000 метров от крупных трасс почва содержит высокие концентрации свинца, кадмия и других токсичных веществ, которые опасны для здоровья человека", - подчеркнул он.
Федоров пояснил, что грибы впитывают вредные вещества из почвы, воды и воздуха, так как их грибница работает как природный фильтр.
"Все, что попадает в землю с выхлопными газами, реагентами и промышленными стоками, оказывается внутри плодового тела гриба. Например, белые грибы активно накапливают кадмий, а все остальные виды грибов - цинк и медь", - сказал эксперт.
Он добавил, что грибы также умеют избирательно накапливать отдельные химические элементы, например, грузди - кальций, моховики желто-бурые - натрий и никель, а сморчки - титан, однако при правильной обработке можно снизить содержание тяжелых металлов.
"Если замочить грибы на 8 часов, концентрация металлов уменьшится в 1,2–2,3 раза, а после варки в течение 20 минут их уровень падает на 60–80%. Это происходит потому, что часть вредных веществ переходит в воду. При этом важно менять воду каждые 2–3 часа, а отвар после варки обязательно сливать, так как он впитывает основную долю токсинов", - уточнил Федоров.
При этом биолог предупредил, что замачивать дольше 8 часов нельзя, так как после длительного пребывания в воде структура клеток гриба начинает разрушаться, и металлы, уже вышедшие наружу, всасываются обратно в ткани.
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