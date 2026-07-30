Депутат Госдумы порекомендовал не проводить платные операции в Telegram

Краткий пересказ от РИА ИИ Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что пользоваться Telegram в личных целях по-прежнему можно.

Но он настоятельно не рекомендует проводить платные операции в Telegram, так как это может быть расценено как нарушение закона.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пользоваться Telegram в личных целях по-прежнему можно, однако от любых платных операций в мессенджере стоит воздержаться, так как это может быть расценено как нарушение закона, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Росфинмониторинг в четверг внес основателя Telegram Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов.

"Я считаю, что да, пользоваться можно будет по-прежнему, но не рекомендую настоятельно никому не проводить никаких платных операций. Это может быть трактовано как нарушение закона", - сказал Свинцов.

По его словам, пользоваться мессенджером в личных целях - переписываться, что-то смотреть - можно, но финансировать любые сервисы, модули, платные подписки, платные видео, а также приобретать криптовалюты и тому подобное депутат настоятельно не рекомендует.

"Но все-таки предлагают дождаться официальной позиции Роскомнадзора и ФСБ", - добавил Свинцов.

ФСБ России в среду сообщила, что против Дурова* возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в связи с чем он объявляется в международный розыск.

По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.