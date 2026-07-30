В ГД призвали Берлин и Токио не будить лихо планами по ядерному оружию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шеремет призвал власти ФРГ и Японии воздержаться от заявлений о ядерном оружии, так как это дестабилизирует международные отношения.
- Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о необходимости открытой дискуссии по поводу ядерного оружия.
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в результате расширения сотрудничества Германии и Франции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета ГД по безопасности Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости призвал власти ФРГ и Японии "не будить лихо" заявлениями о ядерном оружии, так как это дестабилизирует международные отношения и заведет их в тупик.
"Опрометчивые футуристичные заявления Германии и Японии о своем стремлении осуществить ядерный охват России вызывают неподдельное удивление и беспокойство. Совсем непонятно зачем "будить лихо", тем более Японии, которая прошла тяжелейшие страдания, связанные с безосновательным применением ядерного оружия по мирным городам Хиросима и Нагасаки", - сказал Шеремет.
По его словам, появление ядерного оружия в ФРГ и Японии дестабилизирует международные отношения и заведет их в полнейший тупик.
Германия и Япония готовятся к ядерному охвату России
29 июля, 08:00