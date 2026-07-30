В ГД призвали Берлин и Токио не будить лихо планами по ядерному оружию

Краткий пересказ от РИА ИИ Шеремет призвал власти ФРГ и Японии воздержаться от заявлений о ядерном оружии, так как это дестабилизирует международные отношения.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о необходимости открытой дискуссии по поводу ядерного оружия.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в результате расширения сотрудничества Германии и Франции.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета ГД по безопасности Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости призвал власти ФРГ и Японии "не будить лихо" заявлениями о ядерном оружии, так как это дестабилизирует международные отношения и заведет их в тупик.

Ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что в стране необходима открытая дискуссия по поводу ядерного оружия. До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в результате расширения сотрудничества Германии и Франции.

"Опрометчивые футуристичные заявления Германии и Японии о своем стремлении осуществить ядерный охват России вызывают неподдельное удивление и беспокойство. Совсем непонятно зачем "будить лихо", тем более Японии, которая прошла тяжелейшие страдания, связанные с безосновательным применением ядерного оружия по мирным городам Хиросима и Нагасаки", - сказал Шеремет.