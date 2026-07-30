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В ГД призвали Берлин и Токио не будить лихо планами по ядерному оружию - РИА Новости, 30.07.2026
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08:21 30.07.2026
В ГД призвали Берлин и Токио не будить лихо планами по ядерному оружию

Шеремет призвал власти ФРГ и Японии не будить лихо заявлениями о ядерном оружии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шеремет призвал власти ФРГ и Японии воздержаться от заявлений о ядерном оружии, так как это дестабилизирует международные отношения.
  • Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о необходимости открытой дискуссии по поводу ядерного оружия.
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в результате расширения сотрудничества Германии и Франции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета ГД по безопасности Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости призвал власти ФРГ и Японии "не будить лихо" заявлениями о ядерном оружии, так как это дестабилизирует международные отношения и заведет их в тупик.
Ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что в стране необходима открытая дискуссия по поводу ядерного оружия. До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в результате расширения сотрудничества Германии и Франции.
"Опрометчивые футуристичные заявления Германии и Японии о своем стремлении осуществить ядерный охват России вызывают неподдельное удивление и беспокойство. Совсем непонятно зачем "будить лихо", тем более Японии, которая прошла тяжелейшие страдания, связанные с безосновательным применением ядерного оружия по мирным городам Хиросима и Нагасаки", - сказал Шеремет.
По его словам, появление ядерного оружия в ФРГ и Японии дестабилизирует международные отношения и заведет их в полнейший тупик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Германия и Япония готовятся к ядерному охвату России
29 июля, 08:00
 
В миреГерманияЯпонияФранцияМихаил ШереметФридрих МерцГосдума РФ
 
 
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