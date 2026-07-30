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Россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры, заявили в ГД - РИА Новости, 30.07.2026
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03:41 30.07.2026
Россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры, заявили в ГД

Аксаков: россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх.
  • Самозапрет можно будет оформить через МФЦ или «Госуслуги», указав срок отказа от участия в азартных играх, при этом заявление не подлежит отзыву.
  • Аксаков предложил также рассмотреть возможность расширения самозапрета на другие сферы, включая компьютерные игры.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россияне с 1 сентября смогут устанавливать самозапрет на азартные игры, он может помочь тысячам людей, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Тысячи людей подвержены этой болезни - игромании. Если хотя бы 1% из них воспользуются этой возможностью (самозапретом - ред.) - это будет неплохо", - сказал он. Закон, отметил Аксаков, позволит устанавливать самозапрет с 1 сентября.
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Согласно закону, граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого нужно направить в единый регулятор азартных игр заявление о включении информации о нем в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в таких играх. В этом заявлении надо указать срок отказа от участия в азартных играх.
Указанное заявление подается через МФЦ или "Госуслуги" и не подлежит отзыву. Заявление об исключении информации из перечня можно будет подать через год со дня ее включения в указанный перечень. При этом на сайте организатора азартных игр должна быть размещена информация о подаче таких заявлений, а в игорных заведениях - QR-код с адресом раздела "Госуслуг", с которого можно подать заявление для самозапрета.
Аксаков уточнил, что игровые компании, согласно закону, должны в рекламе или в своих продуктах указывать, что деньги можно потратить иначе.
"Как информация о таком самозапрете начнет распространяться, думаю, все больше и больше граждан, кто болеет игроманией, будут пользоваться этой возможностью", - добавил собеседник агентства.
Он напомнил, что предлагал расширить самозапрет на другие сферы, включая компьютерные игры. "Надо смотреть, где люди под влиянием эмоций делают неоправданные шаги, и давать им законодательную возможность ограничить свои эмоции с помощью закона", - отметил Аксаков.
Игромания - это заболевание, проявляющееся зависимостью от азартных игр. Оно приводит к негативным социальным последствиям, разрушению семейных и профессиональных отношений, проблемам с финансами и законом. Болезненное влечение к играм также называется лудоманией или патологическим гемблингом.
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