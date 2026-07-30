Доверие немцев к институтам власти упало до рекордно низкого уровня

Согласно исследованию, 79% немцев отрицательно оценили способность государственных органов власти эффективно справляться со своими задачами и преодолевать стоящие перед страной вызовы. При этом наименьший уровень доверия к нынешним властям Германии продемонстрировали среди опрошенных сторонники оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Глава DBB Фолькер Гейер назвал эти результаты "катастрофой и тревожным сигналом". В этой связи он призвал правительство ФРГ к скорейшим реформам, которые, по его словам, должны положительно сказаться на жизни людей и обеспечить стране экономический рост.