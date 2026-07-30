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Доверие немцев к институтам власти упало до рекордно низкого уровня - РИА Новости, 30.07.2026
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13:13 30.07.2026
Доверие немцев к институтам власти упало до рекордно низкого уровня

DPA: доверие жителей ФРГ к институтам власти упало до рекордно низкого уровня

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Берлина на лужайке на площади Республики перед зданием Будестага
Жители Берлина на лужайке на площади Республики перед зданием Будестага - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Берлина на лужайке на площади Республики перед зданием Будестага. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доверие жителей Германии к институтам власти упало до рекордно низкого уровня.
  • Лишь 17% немцев положительно оценивают дееспособность своего государства.
  • 79% немцев отрицательно оценили способность государственных органов власти эффективно справляться со своими задачами.
БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Доверие жителей Германии к институтам власти упало до рекордно низкого уровня, лишь 17% немцев положительно оценивают дееспособность своего государства, сообщает агентство DPA со ссылкой на результаты ежегодного исследования социологического института Forsa по заказу Немецкого союза чиновников (DBB).
"Доверие граждан (ФРГ - ред.) к государству упало до рекордно низкого уровня… Лишь 17% респондентов верят в его способность выполнять свои задачи", - говорится в публикации.
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Согласно исследованию, 79% немцев отрицательно оценили способность государственных органов власти эффективно справляться со своими задачами и преодолевать стоящие перед страной вызовы. При этом наименьший уровень доверия к нынешним властям Германии продемонстрировали среди опрошенных сторонники оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
Глава DBB Фолькер Гейер назвал эти результаты "катастрофой и тревожным сигналом". В этой связи он призвал правительство ФРГ к скорейшим реформам, которые, по его словам, должны положительно сказаться на жизни людей и обеспечить стране экономический рост.
Исследование социологического института Forsa ранее выявило, что 85% немцев негативно оценивают работу канцлера ФРГ Фрилдртха Мерца, 82% выразили недовольство работой возглавляемого им кабинетом министров.
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