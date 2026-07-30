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Гендиректора "УК ЭФКО" отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве - РИА Новости, 30.07.2026
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23:43 30.07.2026
Гендиректора "УК ЭФКО" отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве

Гендиректора "УК ЭФКО" Ляшенко отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор ГК "ЭФКО" Евгений Ляшенко
Генеральный директор ГК ЭФКО Евгений Ляшенко - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор ГК "ЭФКО" Евгений Ляшенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО генерального директора АО «УК ЭФКО» Евгения Ляшенко.
  • Евгений Ляшенко обвиняется в мошенничестве и присвоении либо растрате.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО генерального директора АО "УК ЭФКО" Евгения Ляшенко по обвинение в мошенничестве и присвоении либо растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Мещанский районный суд города Москвы 30 июля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Ляшенко Евгения Васильевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 и частью 4 статьи 159 УК РФ", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что фигурант является генеральным директором компании.
До этого суд арестовал председателя совета директоров АО "УК ЭФКО" Валерия Кустова по схожему обвинению.
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