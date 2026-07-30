Гендиректора "УК ЭФКО" отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО генерального директора АО "УК ЭФКО" Евгения Ляшенко по обвинение в мошенничестве и присвоении либо растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.