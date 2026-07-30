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В ГД предложили ввести налоговый вычет на нотариусов для одиноких родителей - РИА Новости, 30.07.2026
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19:09 30.07.2026
В ГД предложили ввести налоговый вычет на нотариусов для одиноких родителей

"Новые люди" предложили ввести налоговый вычет на нотариусов для одиноких родите

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести налоговый вычет на нотариусов для одиноких родителей.
  • Вычет будет предоставляться в размере уплаченной госпошлины и нотариального тарифа в пределах действующего совокупного лимита для социальных вычетов (150 тысяч рублей за налоговый период).
  • Авторы проекта считают, что его принятие позволит частично компенсировать одиноким родителям затраты на нотариальное оформление юридически значимых действий.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести налоговый вычет на нотариусов для одиноких родителей.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона… предлагается предоставить гражданам, являющимся единственными родителями несовершеннолетних детей, социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме расходов на совершение нотариальных действий", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Уточняется, что расходы будут учитываться в размере уплаченной госпошлины и нотариального тарифа в пределах действующего совокупного лимита для социальных вычетов.
Вычет предлагается предоставлять на основании документов, подтверждающих оплату нотариального действия и статус единственного родителя, а расходы предлагается включить в общий предельный размер социальных налоговых вычетов - 150 тысяч рублей за налоговый период.
По мнению авторов, принятие проекта позволит частично компенсировать одиноким родителям затраты на нотариальное оформление юридически значимых действий, использовать уже существующий порядок предоставления социальных налоговых вычетов и не потребует создания отдельной системы администрирования.
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