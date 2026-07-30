В офисе Нетаньяху заявили, что премьер не говорил с Трампом о Газе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп провели встречу во вторник в Белом доме.
- Тема мирного урегулирования в секторе Газа на встрече не обсуждалась.
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп не обсуждали тему мирного урегулирования в секторе Газа, сообщила в четверг канцелярия израильского премьера.
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"На встрече премьер-министра Нетаньяху с президентом Трампом тема Газы не обсуждалась", - говорится в сообщении.
Девятого октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.