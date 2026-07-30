В Секторе Газа из-за атак Израиля погибли четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате израильских ударов по разным районам сектора Газа погибли по меньшей мере четыре палестинца, в том числе два ребенка, десятки получили ранения.

В южной части сектора Газа израильскому обстрелу подвергся палаточный городок, в котором проживали перемещенные лица, многие из них остались без крова.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. По меньше мере четыре палестинца, в том числе два ребенка, погибли, десятки получили ранения в результате серии израильских ударов по разным районам сектора Газа в четверг, сообщает катарский спутниковый телеканал "Аль-Джазира".

"Четверо палестинцев, в том числе два ребенка, погибли, десятки получили ранения в результате серии израильских налетов", - сообщил каналу источник в системе здравоохранения Газы.