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В Секторе Газа из-за атак Израиля погибли четыре человека - РИА Новости, 30.07.2026
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14:48 30.07.2026
В Секторе Газа из-за атак Израиля погибли четыре человека

В Секторе Газа из-за атак Израиля погибли четыре человека, десятки ранены

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате израильских ударов по разным районам сектора Газа погибли по меньшей мере четыре палестинца, в том числе два ребенка, десятки получили ранения.
  • В южной части сектора Газа израильскому обстрелу подвергся палаточный городок, в котором проживали перемещенные лица, многие из них остались без крова.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. По меньше мере четыре палестинца, в том числе два ребенка, погибли, десятки получили ранения в результате серии израильских ударов по разным районам сектора Газа в четверг, сообщает катарский спутниковый телеканал "Аль-Джазира".
"Четверо палестинцев, в том числе два ребенка, погибли, десятки получили ранения в результате серии израильских налетов", - сообщил каналу источник в системе здравоохранения Газы.
В южной части сектора Газа израильскому обстрелу подвергся палаточный городок, в котором проживали перемещенные лица. Многие из них после ударов остались без крова.
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