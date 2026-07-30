Сразу шесть стран ЕС рискуют столкнуться с серьезной нехваткой газа зимой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Германия, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Болгария и Словакия могут столкнуться с дефицитом газа зимой, рассказали РИА Новости опрошенные аналитики.
- С 1 по 28 июля ПГХ загружали в среднем на 52,5%.
- Если такая динамика сохранится, то к отопительному сезону европейцы смогут заполнить хранилища на 70%, тогда как целевой показатель — 80%.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Германия, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Болгария и Словакия могут столкнуться с дефицитом газа зимой, рассказали РИА Новости опрошенные аналитики.
"Наибольший риск не успеть заполнить подземные газохранилища испытывают страны, которые сейчас находятся значительно ниже среднего показателя", — пояснила директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова.
Европа накачивает ПГХ летом, целевой показатель — 80%. Однако с 1 по 28 июля их загружали в среднем на 52,5% — минимальный уровень для этого периода с 2021 года.
"Если сохранится текущая динамика <...>, европейцы <...> смогут заполнить газохранилища к началу отопительного сезона на 70%", — отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
По мнению экспертов, одна из причин медленной накачки ПГХ — дорогой импорт. Цены в ЕС начали расти в первый день торгов после начала военной кампании против Ирана. В марте Катар резко сократил производство, и стоимость топлива достигла 853,7 доллара за тысячу кубометров. В июле котировки держатся в районе 700 долларов. Однако если Доха не возобновит поставки, то в сентябре-октябре фьючерс может достичь отметки в тысячу долларов за тысячу кубометров.