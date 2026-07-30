Химик предупредил о вреде постоянно работающего фумигатора

Краткий пересказ от РИА ИИ Постоянно работающий фумигатор в закрытом помещении может привести к накоплению инсектицидов в воздухе и вызвать нарушения работы нервной системы, сообщил доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Отсутствие проветривания увеличивает риск для здоровья, особенно для людей с астмой, аллергией и повышенной чувствительностью, а также для детей.

Чтобы снизить риски, рекомендуется включать фумигатор за 30–60 минут до сна, размещать его не ближе метра от кровати, отключать на ночь и обязательно проветривать помещение.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Постоянно работающий фумигатор в закрытом помещении приводит к накоплению инсектицидов в воздухе и может вызвать нарушения работы нервной системы, сообщил доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

"Постоянно работающий фумигатор - это опасность регулярного поступления инсектицида в воздух. Если фумигатор работает постоянно, это может привести к нарушению работы нервной системы", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Дорохова.

По словам химика, ключевой фактор риска для здоровья - отсутствие проветривания: в маленькой закрытой спальне концентрация паров может достичь опасных значений. Это особенно опасно для людей с астмой, аллергией и повышенной чувствительностью, поскольку даже кратковременное воздействие может вызвать у них кашель, головную боль и тошноту, а при систематическом использовании могут возникнуть нарушения нервной системы, пояснил Дорохов.

Кроме того, специалист отметил, что дети особенно уязвимы из-за более чувствительных дыхательных путей и большей дозы вещества на килограмм веса. Он также добавил, что если в семье есть аллергики, фумигатор может стать триггером приступа.

"Кошки, птицы и мелкие грызуны крайне чувствительны к инсектицидам из-за меньшей массы тела и особого метаболизма. У них длительное использование фумигатора может вызвать симптомы токсикоза: вялость, нарушение координации, слюнотечение и рвоту. Некоторые соединения, например перметрин, токсичны для кошек даже в малых дозах", - уточнил Дорохов.