Рейтинг@Mail.ru
С Фоменко взыскали десять тысяч рублей за неуплату штрафа - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 30.07.2026
С Фоменко взыскали десять тысяч рублей за неуплату штрафа

С Фоменко взыскали десять тысяч рублей за вовремя не оплаченный штраф

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНиколай Фоменко
Николай Фоменко - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Николай Фоменко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С Николая Фоменко взыскали 10 тысяч рублей за вовремя не оплаченный штраф.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №183 района Очаково-Матвеевское города Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей актера Николая Фоменко за вовремя не оплаченный штраф, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Фоменко привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).
"Мировой судья признал Фоменко Н.В. виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - сообщили в инстанции.
Из материалов дела следует, что Фоменко оплатил штраф 23 июня - уже после истечения установленного законом срока его оплаты.
Гарик Харламов - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Приставы принудительно взыскали с Гарика Харламова штрафы ГИБДД
Вчера, 12:46
 
МоскваРоссияНиколай ФоменкоМосковский городской судПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала