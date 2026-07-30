С Фоменко взыскали десять тысяч рублей за неуплату штрафа

Краткий пересказ от РИА ИИ С Николая Фоменко взыскали 10 тысяч рублей за вовремя не оплаченный штраф.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №183 района Очаково-Матвеевское города Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей актера Николая Фоменко за вовремя не оплаченный штраф, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Фоменко привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).

"Мировой судья признал Фоменко Н.В. виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - сообщили в инстанции.