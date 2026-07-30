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Хорошие фильмы об СВО уже есть, заявил Медведев - РИА Новости, 30.07.2026
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Культура
 
15:23 30.07.2026 (обновлено: 15:36 30.07.2026)
Хорошие фильмы об СВО уже есть, заявил Медведев

Медведев: хорошие фильмы о специальной военной операции уже есть, и они правдивы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства "Единой России" с участниками молодежного палаточного форума "Гвардейск"
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства Единой России с участниками молодежного палаточного форума Гвардейск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства "Единой России" с участниками молодежного палаточного форума "Гвардейск"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что уже есть хорошие и правдивые фильмы о специальной военной операции.
  • Медведев отметил, что фильмы о специальной военной операции выглядят более правдивыми, чем фильмы о Великой Отечественной войне, снятые современными режиссерами, так как они созданы участниками и современниками событий.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Хорошие фильмы о специальной военной операции уже есть, и они правдивы, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
«
"Я кое-что смотрел из того, что сделано по СВО. Знаете, есть талантливые вещи, объективно", - рассказал Медведев в ходе форума.
Он отметил, что сейчас и художественные, и документальные фильмы о специальной военной операции выглядят гораздо правдивее, чем фильмы о Великой Отечественной войне, снятые современными режиссерами, потому что фильмы об СВО созданы участниками и современниками этих событий.
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КультураДмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссия
 
 
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