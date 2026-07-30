Хорошие фильмы об СВО уже есть, заявил Медведев

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Хорошие фильмы о специальной военной операции уже есть, и они правдивы, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Я кое-что смотрел из того, что сделано по СВО. Знаете, есть талантливые вещи, объективно", - рассказал Медведев в ходе форума.

Он отметил, что сейчас и художественные, и документальные фильмы о специальной военной операции выглядят гораздо правдивее, чем фильмы о Великой Отечественной войне, снятые современными режиссерами, потому что фильмы об СВО созданы участниками и современниками этих событий.