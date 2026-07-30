Хорошие фильмы об СВО уже есть, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что уже есть хорошие и правдивые фильмы о специальной военной операции.
- Медведев отметил, что фильмы о специальной военной операции выглядят более правдивыми, чем фильмы о Великой Отечественной войне, снятые современными режиссерами, так как они созданы участниками и современниками событий.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Хорошие фильмы о специальной военной операции уже есть, и они правдивы, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
«
"Я кое-что смотрел из того, что сделано по СВО. Знаете, есть талантливые вещи, объективно", - рассказал Медведев в ходе форума.
Он отметил, что сейчас и художественные, и документальные фильмы о специальной военной операции выглядят гораздо правдивее, чем фильмы о Великой Отечественной войне, снятые современными режиссерами, потому что фильмы об СВО созданы участниками и современниками этих событий.
Михалков рассказал, почему не снимает кино про СВО
22 ноября 2025, 20:00