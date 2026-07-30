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Федоров выступил с угрозой в адрес россиян - РИА Новости, 30.07.2026
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09:34 30.07.2026 (обновлено: 09:35 30.07.2026)
Федоров выступил с угрозой в адрес россиян

Экс-глава МО Украины Федоров обещает уничтожать россиян в промышленных масштабах

© AP Photo / Dan BashakovМихаил Федоров
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Михаил Федоров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Федоров, бывший министр обороны Украины, пообещал уничтожать россиян «в промышленных масштабах».
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров пообещал уничтожать россиян "в промышленных масштабах".
"Я их достану из любого сектора и продолжу уничтожать в промышленных масштабах", — утверждает он в интервью изданию "Украинская правда".
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