Федоров выступил с угрозой в адрес россиян

"Я их достану из любого сектора и продолжу уничтожать в промышленных масштабах", — утверждает он в интервью изданию "Украинская правда".

В воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что Киев ищет свою идентичность на основе нацистской идеологии. А глава МИД Сергей Лавров подчеркивал в июне, что именно Запад тщательно пестовал на Украине откровенных нацистов, русофобов и антисемитов.