Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Федоров, бывший министр обороны Украины, пообещал уничтожать россиян «в промышленных масштабах».
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров пообещал уничтожать россиян "в промышленных масштабах".
"Я их достану из любого сектора и продолжу уничтожать в промышленных масштабах", — утверждает он в интервью изданию "Украинская правда".
В опубликованном на прошлой неделе интервью новый главком ВСУ Михаил Драпатый допустил экстремистское высказывание в отношении россиян. Он также оскорбил жителей ДНР и ЛНР, назвав их "несознательным населением", среди которого якобы много криминальных элементов.
В воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что Киев ищет свою идентичность на основе нацистской идеологии. А глава МИД Сергей Лавров подчеркивал в июне, что именно Запад тщательно пестовал на Украине откровенных нацистов, русофобов и антисемитов.