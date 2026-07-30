Федоров заявил, что не поедет работать в другие страны

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший министр обороны Украины Федоров заявил, что останется в стране и не собирается ехать работать в другие страны.

Министр обороны Италии Крозетто предложил Федорову должность своего советника.

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что останется в стране, ехать работать в другие страны не собирается.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто 25 июля заявил, что предложил Федорову должность своего советника. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала это предложение, отметив, что террорист Усама Бен Ладен тоже мог бы стать прекрасным советником в итальянском правительстве, если бы дожил до этого момента.

"Я буду на Украине оставаться, я не поеду работать в другие страны", - сказал Федоров в интервью изданию "Украинская правда".