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Федоров заявил, что не поедет работать в другие страны - РИА Новости, 30.07.2026
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08:52 30.07.2026
Федоров заявил, что не поедет работать в другие страны

Экс-глава МО Украины Федоров заявил, что не поедет работать в другие страны

© AP Photo / Hanna ArhirovaМихаил Федоров
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Hanna Arhirova
Михаил Федоров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший министр обороны Украины Федоров заявил, что останется в стране и не собирается ехать работать в другие страны.
  • Министр обороны Италии Крозетто предложил Федорову должность своего советника.
  • Зеленский назначил командующего объединенными силами ВСУ Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ вместо Сырского.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что останется в стране, ехать работать в другие страны не собирается.
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто 25 июля заявил, что предложил Федорову должность своего советника. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала это предложение, отметив, что террорист Усама Бен Ладен тоже мог бы стать прекрасным советником в итальянском правительстве, если бы дожил до этого момента.
"Я буду на Украине оставаться, я не поеду работать в другие страны", - сказал Федоров в интервью изданию "Украинская правда".
Владимир Зеленский ранее решил сменить Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ вместо Сырского.
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