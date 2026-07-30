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Федоров назвал отставку правительства Украины ширмой для его увольнения - РИА Новости, 30.07.2026
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08:20 30.07.2026
Федоров назвал отставку правительства Украины ширмой для его увольнения

Федоров назвал отставку правительства ширмой для его увольнения с поста главы МО

© AP Photo / Dan BashakovМихаил Федоров
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Михаил Федоров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров считает, что отставка кабмина страны была ширмой для его увольнения с должности главы МО.
  • 16 июля Верховная рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны, до этого Владимир Зеленский заявил о намерении сменить правительство.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров считает, что отставка кабмина страны была ширмой для его увольнения с должности главы МО.
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"Это похоже на это", - ответил Федоров в интервью изданию "Украинская правда" на вопрос, считает ли он, что отставка правительства была ширмой для его увольнения.
По его словам, в должности министра обороны он постоянно чувствовал давление, которое увеличивалось с каждым месяцем, что привело в итоге к отставке всего правительства.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку Федорова.
На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Сырского.
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