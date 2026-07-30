Федоров назвал отставку правительства Украины ширмой для его увольнения

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров считает, что отставка кабмина страны была ширмой для его увольнения с должности главы МО.

16 июля Верховная рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны, до этого Владимир Зеленский заявил о намерении сменить правительство.

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров считает, что отставка кабмина страны была ширмой для его увольнения с должности главы МО.

« "Это похоже на это", - ответил Федоров в интервью изданию "Украинская правда" на вопрос, считает ли он, что отставка правительства была ширмой для его увольнения.

По его словам, в должности министра обороны он постоянно чувствовал давление, которое увеличивалось с каждым месяцем, что привело в итоге к отставке всего правительства.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку Федорова.